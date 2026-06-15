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《聯合報》今（15）日以社論污稱「總統三呼不放棄，總預算淪選舉攻防」一事，總統府強調，總預算審查預算是國會的憲政權責，近乎無限期的延宕，已經使國家重大政務、民生建設與國防安全的強化面臨各種不確定的衝擊，總統肩負領導國家、守護國民與穩健憲政民主之責，當然必須提出慎重呼籲。《聯合報》將總統對國家施政、國防自主與民生韌性的堅持，扭曲為選舉攻防，無視當前國家所面臨挑戰，指鹿為馬地將國家預算延宕近300日視為理所當然，更像是選舉攻防，令人遺憾。總統府發言人郭雅慧表示，115年度中央政府總預算自去年8月29日送入立法院，至今已超過290天仍未完成審查，過去總預算案雖有未能在法定期限前完成三讀的情況，但115年度總預算無論延宕時間、審查進度落後幅度是20年來最嚴重的延宕紀錄。郭雅慧說，更令人憂心的是，國防、文化、外交等多數部門預算受到大幅刪減，國防自主、無人機、治水防災等重要計畫皆受影響。考量當前國際政經局勢高度不確定，地緣政治風險、供應鏈變動、極端氣候與安全挑戰交互影響，相關預算攸關國家安全、社會穩定與人民生命財產，不應因政黨立場不同而遭到長期杯葛。郭雅慧表示，總統多次強調「不放棄」，是對國家安全不放棄、對國防自主不放棄、對人民福祉不放棄。府方呼籲，政黨可以競爭，國家不能空轉；政治可以攻防，但不能拿人民的生命財產與國家安全當作籌碼。立法院應回到理性審查，加速完成總預算審議，讓政府依法施政，讓國家運作回到正軌。