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台灣彩券公司今（15）日推出2款全新刮刮樂「財運高升」與「嗨刮123」，要讓民眾歡樂嗨刮迎端午！新款益智延長型遊戲「財運高升」每張售價新臺幣200元，票面以層層堆疊的閃亮金磚為設計，刮獎過程充滿即將刮出節節高升獎金的好預兆，頭獎200萬元。此外，同日上市的全新主題「嗨刮123」每張售價100元，票面設計與玩法呼應遊戲主題，只要刮出數字「1」、「2」或「3」符號即中獎，獎金依刮出數字翻倍，最高有機會翻3倍，頭獎30萬元；2款新品總獎項超過324萬個，總獎金逾10億元。端午佳節補財庫，要讓民眾即刮即樂接好運！今日上市2款全新主題遊戲中「財運高升」每張售價200元，票面設計以耀眼奪目的金磚層層向上堆疊，象徵獎金與財運節節高升的好預兆，刮獎對號過程更添刺激感，「您的號碼」區共有20個號碼，只要任一局號碼全數出現在「您的號碼」區，即得該局獎金，共有8局遊戲，若全數對中第8局號碼即得頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過28萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率31%。同日上市「嗨刮123」每張售價100元，票面以飛舞跳躍的數字1、2、3搭配金幣與繽紛的色彩為設計，歡樂又充滿活力，遊戲玩法呼應主題，只要刮出數字「1」、「2」或「3」符號即中獎，刮出數字「1」符號即得對應獎金、刮出數字「2」符號得對應獎金2倍的獎金、刮出數字「3」符號得對應獎金3倍的獎金，最高有機會獎金翻3倍，高達7次中獎機會，頭獎30萬元共有4個，總中獎率33.01%。歡樂時刻就要刮刮樂！民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，為台灣帶來更多好事。想了解更多刮刮樂相關發行資訊，可至台灣彩券公司網站點選「熱賣中刮刮樂」及「新聞與公告」專區內查詢。