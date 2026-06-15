紐約尼克隊在2026年NBA總冠軍賽以4：1擊敗聖安東尼奧馬刺隊，奪下隊史自1973年以來睽違53年的金盃。當家球星布朗森（Jalen Brunson）表現出色榮獲FMVP，事實上他為這座冠軍的奉獻不只在球場下，他場下也放棄高達1.13億美元的頂薪合約，提前簽下一張較小的合約，幫助尼克補強，得以簽下來布里吉斯（Mikal Bridges），並高薪續約阿努諾比（OG Anunoby）。然而尼克薪資結構快速膨脹，不是一兩人降薪就能解決問題，這可能成為他們連霸的隱憂。
「100%值得！」布朗森為補強犧牲破億美元薪資
在尼克隊奪冠後的賽後訪問中，ESPN 記者瑪莉卡·安德魯斯（Malika Andrews）詢問布朗森，放棄高達1.13億美元的合約是否值得？布朗森毫不猶豫地回應：「這100%值得。即便最後沒有奪冠，能為了共同目標奮鬥的過程，本身就是值得的。但這座冠軍確實是錦上添花。」
事實上，布朗森原可選擇等到2025年，爭取一份為期五年、總值高達2.69億美元的頂薪合約。但他為了讓球隊擁有更大的薪資空間，選擇提前簽下四年1.13億美元的延長合約。這一舉動讓尼克隊能騰出空間，從布魯克林籃網交易來布里吉斯，並順利以高薪續約阿努諾比。這兩位防守大將在總冠軍賽中扮演了關鍵角色，直接證明了布朗森這筆「薪資犧牲」帶來的巨大價值。
核心陣容齊聚 尼克瞄準連霸
隨著奪冠任務達成，尼克隊的下一步目標已明確指向「二連霸」。好消息是，除了布朗森之外，包含布里吉斯、阿努諾比、唐斯（Karl-Anthony Towns）以及哈特（Josh Hart）在內的所有先發五虎，下賽季皆在球隊合約名單內。這意味著尼克隊將以完整陣容挑戰自2018年金州勇士隊以來，NBA首支完成連霸的隊伍。
儘管東區競爭日趨激烈，包含波士頓塞爾提克、克里夫蘭騎士、底特律活塞以及迎回哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的印第安納溜馬等強權皆蓄勢待發，但尼克隊擁有完整的先發陣容與深度輪替，加上名教頭麥克·布朗（Mike Brown）的戰術指導，球團目標相當明確：在2027年繼續統治紐約，爭取隊史第四座總冠軍。
尼克薪資結構有隱憂
然而從薪資結構來看，尼克存在很大的隱憂，球隊這一季的輪換深度可能會在休賽季遭到打擊。布朗森、阿努諾比與唐斯佔據主要薪資空間，尼克團隊薪資高達2.1億美元，已經是聯盟第二高薪的球隊，僅次於克里夫蘭騎士，他們未來勢必得放棄一些好球員，甚至今年夏天就必須做出一些抉擇，其中就包括如何續約中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）。
尼克隊未來團隊薪資狀況
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在尼克隊奪冠後的賽後訪問中，ESPN 記者瑪莉卡·安德魯斯（Malika Andrews）詢問布朗森，放棄高達1.13億美元的合約是否值得？布朗森毫不猶豫地回應：「這100%值得。即便最後沒有奪冠，能為了共同目標奮鬥的過程，本身就是值得的。但這座冠軍確實是錦上添花。」
事實上，布朗森原可選擇等到2025年，爭取一份為期五年、總值高達2.69億美元的頂薪合約。但他為了讓球隊擁有更大的薪資空間，選擇提前簽下四年1.13億美元的延長合約。這一舉動讓尼克隊能騰出空間，從布魯克林籃網交易來布里吉斯，並順利以高薪續約阿努諾比。這兩位防守大將在總冠軍賽中扮演了關鍵角色，直接證明了布朗森這筆「薪資犧牲」帶來的巨大價值。
核心陣容齊聚 尼克瞄準連霸
隨著奪冠任務達成，尼克隊的下一步目標已明確指向「二連霸」。好消息是，除了布朗森之外，包含布里吉斯、阿努諾比、唐斯（Karl-Anthony Towns）以及哈特（Josh Hart）在內的所有先發五虎，下賽季皆在球隊合約名單內。這意味著尼克隊將以完整陣容挑戰自2018年金州勇士隊以來，NBA首支完成連霸的隊伍。
儘管東區競爭日趨激烈，包含波士頓塞爾提克、克里夫蘭騎士、底特律活塞以及迎回哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的印第安納溜馬等強權皆蓄勢待發，但尼克隊擁有完整的先發陣容與深度輪替，加上名教頭麥克·布朗（Mike Brown）的戰術指導，球團目標相當明確：在2027年繼續統治紐約，爭取隊史第四座總冠軍。
尼克薪資結構有隱憂
然而從薪資結構來看，尼克存在很大的隱憂，球隊這一季的輪換深度可能會在休賽季遭到打擊。布朗森、阿努諾比與唐斯佔據主要薪資空間，尼克團隊薪資高達2.1億美元，已經是聯盟第二高薪的球隊，僅次於克里夫蘭騎士，他們未來勢必得放棄一些好球員，甚至今年夏天就必須做出一些抉擇，其中就包括如何續約中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）。
|球員譯名
|2025-26薪資
|2026-27薪資
|2027-28薪資
|2028-29薪資
|合約特徵與隊內定位
|唐斯(K.Towns)
|$53,142,264
|$57,078,728
|P$61,015,192
|-
|超級頂薪，第一核心
|OG阿努諾比(OG Anunoby)
|$39,568,966
|$42,500,000
|$45,431,034
|P$48,362,068
|核心主力，長約保障
|布朗森(Jalen Brunson)
|$34,944,001
|$37,739,521
|$40,535,041
|P$43,330,561
|球隊領袖，性價比極高
|布里吉斯(Mikal Bridges)
|$24,900,000
|$33,482,145
|$36,160,714
|$38,839,285
|骨幹球員，逐年遞增
|哈特(Josh Hart)
|$19,472,240
|$20,923,760
|T$22,375,280
|-
|中產中堅，合約含球隊選項
|羅賓森(M.Robinson)
|$12,954,546
|-
|-
|-
|到期合約
|阿瓦拉多(Jose Alvarado)
|$4,500,000
|P$4,500,000
|-
|-
|優質替補，第二年球員選項
|麥克布萊德(Miles McBride)
|$4,333,333
|$3,956,523
|-
|-
|經濟型替補，薪資遞減
|克拉克森(Jordan Clarkson)
|$3,634,153
|-
|-
|-
|紅利到期合約
|沙米特(Landry Shamet)
|$3,080,921
|-
|-
|-
|底薪角色球員
|達迪耶(Pacome Dadiet)
|$2,847,600
|T$2,983,680
|T$5,373,608
|Q$5,620,793
|新秀紅利，後續含球隊選項
|柯利克(Tyler Kolek)
|$2,191,897
|$2,296,271
|T$2,486,995
|-
|廉價戰力，第三年球隊選項
|胡克波蒂(Ariel Hukporti)
|$1,955,377
|-
|-
|-
|底薪合約
|迪亞瓦拉(Mohamed Diawara)
|$1,272,870
|-
|-
|-
|邊緣輪換
|索漢(Jeremy Sochan)
|$806,628
|-
|-
|-
|部分保障或非保障戰力
|傑米森(Trey Jemison)
|TW$636,435
|-
|-
|-
|雙向合約，不計入常規工資帽
|麥庫拉(K.McCullar)
|TW$636,435
|-
|-
|-
|雙向合約，不計入常規工資帽
|瓊斯(Dillon Jones)
|TW$267,022
|-
|-
|-
|季中雙向或短期合約
|厄布奧姆萬(Tosan Evbuomwan)
|$254,154
|-
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|短約戰力
|賽季
|團隊合約總薪資
|合約綁定人數
|聯盟財務市況與操作空間評估
|2025-26
|$211,398,842
|19人
|總額極高，已突破第二硬上限，操作嚴重受限
|2026-27
|$202,476,948
|8人
|角色球員大洗牌，僅剩5大核心與少數新秀
|2027-28
|$183,141,981
|6人
|不少球員合約球員選項，可能進入市場
|2028-29
|$130,531,914
|3人
|僅剩三人有保證合約
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