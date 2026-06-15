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球員譯名 2025-26薪資 2026-27薪資 2027-28薪資 2028-29薪資 合約特徵與隊內定位 唐斯(K.Towns) $53,142,264 $57,078,728 P$61,015,192 - 超級頂薪，第一核心 OG阿努諾比(OG Anunoby) $39,568,966 $42,500,000 $45,431,034 P$48,362,068 核心主力，長約保障 布朗森(Jalen Brunson) $34,944,001 $37,739,521 $40,535,041 P$43,330,561 球隊領袖，性價比極高 布里吉斯(Mikal Bridges) $24,900,000 $33,482,145 $36,160,714 $38,839,285 骨幹球員，逐年遞增 哈特(Josh Hart) $19,472,240 $20,923,760 T$22,375,280 - 中產中堅，合約含球隊選項 羅賓森(M.Robinson) $12,954,546 - - - 到期合約 阿瓦拉多(Jose Alvarado) $4,500,000 P$4,500,000 - - 優質替補，第二年球員選項 麥克布萊德(Miles McBride) $4,333,333 $3,956,523 - - 經濟型替補，薪資遞減 克拉克森(Jordan Clarkson) $3,634,153 - - - 紅利到期合約 沙米特(Landry Shamet) $3,080,921 - - - 底薪角色球員 達迪耶(Pacome Dadiet) $2,847,600 T$2,983,680 T$5,373,608 Q$5,620,793 新秀紅利，後續含球隊選項 柯利克(Tyler Kolek) $2,191,897 $2,296,271 T$2,486,995 - 廉價戰力，第三年球隊選項 胡克波蒂(Ariel Hukporti) $1,955,377 - - - 底薪合約 迪亞瓦拉(Mohamed Diawara) $1,272,870 - - - 邊緣輪換 索漢(Jeremy Sochan) $806,628 - - - 部分保障或非保障戰力 傑米森(Trey Jemison) TW$636,435 - - - 雙向合約，不計入常規工資帽 麥庫拉(K.McCullar) TW$636,435 - - - 雙向合約，不計入常規工資帽 瓊斯(Dillon Jones) TW$267,022 - - - 季中雙向或短期合約 厄布奧姆萬(Tosan Evbuomwan) $254,154 - - - 短約戰力

賽季 團隊合約總薪資 合約綁定人數 聯盟財務市況與操作空間評估 2025-26 $211,398,842 19人 總額極高，已突破第二硬上限，操作嚴重受限 2026-27 $202,476,948 8人 角色球員大洗牌，僅剩5大核心與少數新秀 2027-28 $183,141,981 6人 不少球員合約球員選項，可能進入市場 2028-29 $130,531,914 3人 僅剩三人有保證合約

紐約尼克隊在2026年NBA總冠軍賽以4：1擊敗聖安東尼奧馬刺隊，奪下隊史自1973年以來睽違53年的金盃。當家球星布朗森（Jalen Brunson）表現出色榮獲FMVP，事實上他為這座冠軍的奉獻不只在球場下，他場下也放棄高達1.13億美元的頂薪合約，提前簽下一張較小的合約，幫助尼克補強，得以簽下來布里吉斯（Mikal Bridges），並高薪續約阿努諾比（OG Anunoby）。然而尼克薪資結構快速膨脹，不是一兩人降薪就能解決問題，這可能成為他們連霸的隱憂。在尼克隊奪冠後的賽後訪問中，ESPN 記者瑪莉卡·安德魯斯（Malika Andrews）詢問布朗森，放棄高達1.13億美元的合約是否值得？布朗森毫不猶豫地回應：「這100%值得。即便最後沒有奪冠，能為了共同目標奮鬥的過程，本身就是值得的。但這座冠軍確實是錦上添花。」事實上，布朗森原可選擇等到2025年，爭取一份為期五年、總值高達2.69億美元的頂薪合約。但他為了讓球隊擁有更大的薪資空間，選擇提前簽下四年1.13億美元的延長合約。這一舉動讓尼克隊能騰出空間，從布魯克林籃網交易來布里吉斯，並順利以高薪續約阿努諾比。這兩位防守大將在總冠軍賽中扮演了關鍵角色，直接證明了布朗森這筆「薪資犧牲」帶來的巨大價值。隨著奪冠任務達成，尼克隊的下一步目標已明確指向「二連霸」。好消息是，除了布朗森之外，包含布里吉斯、阿努諾比、唐斯（Karl-Anthony Towns）以及哈特（Josh Hart）在內的所有先發五虎，下賽季皆在球隊合約名單內。這意味著尼克隊將以完整陣容挑戰自2018年金州勇士隊以來，NBA首支完成連霸的隊伍。儘管東區競爭日趨激烈，包含波士頓塞爾提克、克里夫蘭騎士、底特律活塞以及迎回哈利伯頓（Tyrese Haliburton）的印第安納溜馬等強權皆蓄勢待發，但尼克隊擁有完整的先發陣容與深度輪替，加上名教頭麥克·布朗（Mike Brown）的戰術指導，球團目標相當明確：在2027年繼續統治紐約，爭取隊史第四座總冠軍。然而從薪資結構來看，尼克存在很大的隱憂，球隊這一季的輪換深度可能會在休賽季遭到打擊。布朗森、阿努諾比與唐斯佔據主要薪資空間，尼克團隊薪資高達2.1億美元，已經是聯盟第二高薪的球隊，僅次於克里夫蘭騎士，他們未來勢必得放棄一些好球員，甚至今年夏天就必須做出一些抉擇，其中就包括如何續約中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）。