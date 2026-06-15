2026FIFA世界盃正式開踢，Google首頁也換上期間限定Doodle替足球盛事應援。球迷只要點擊首頁塗鴉，或直接搜尋「世界盃」、「世足比分」、「World Cup 2026」等關鍵字，就能快速查看最新賽況、賽程、分組戰績與相關新聞，不用另外打開多個網站，也能掌握各國球隊戰況。

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▲Google Doodle推出2026世界盃限定塗鴉，以足球技巧「牛尾巴過人」為主題，替全球球迷應援。（圖／翻攝官網）
▲Google Doodle推出2026世界盃限定塗鴉，以足球技巧「牛尾巴過人」為主題，替全球球迷應援。（圖／翻攝官網）
Google每天換新塗鴉

配合世界盃開踢，GoogleDoodle也接連推出足球主題塗鴉。開幕主題「World Cup 2026 Begins!」以經典足球動作「Volley」凌空抽射為主角，這是球員在足球尚未落地前直接起腳射門，考驗站位、時機與力量。

後續Google也推出不同足球技巧主題，包括穿襠過人、牛尾巴過人。所謂牛尾巴過人，是球員快速把球往外側撥出，再瞬間拉回改變方向，利用假動作誤導防守球員，是足球場上相當具觀賞性的盤帶技巧。

球迷點進Google首頁塗鴉後，搜尋頁面會自動整理世界盃賽程、比賽結果、分組排名與最新新聞。想知道今天誰出賽、哪一隊贏球、目前小組戰績如何，都能直接從Google搜尋頁面快速查看。

Google首頁變身世界盃入口

本屆2026FIFA世界盃由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，是世界盃史上首次由三國合辦，也是首度擴軍至48隊參賽。賽事規模同步增加，共進行104場比賽，從小組賽一路踢到淘汰賽、四強、季軍戰與冠軍戰，賽程橫跨一個多月。

FIFA官方賽程頁也提供完整賽事資訊，包含各場比賽日期、場地、對戰組合、即時比分、比賽結果與後續賽程安排。球迷若想查詢最完整的官方資訊，也可透過FIFA官網追蹤最新戰況。

▲Google搜尋頁面可直接查看2026世界盃賽程、比賽結果、分組戰績與最新新聞。（圖／翻攝官網）
▲Google搜尋頁面可直接查看2026世界盃賽程、比賽結果、分組戰績與最新新聞。（圖／翻攝官網）
2026世界盃哪裡看？

台灣觀眾若想收看世界盃直播，可鎖定愛爾達相關平台，2026FIFA世界盃愛爾達連續第四屆取得台灣區轉播總代理，ELTA.tv將完整播出104場賽事，同時授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館轉播完整賽事，有線電視東森電視、無線電視台視則播出精選場次。

賽事中文轉播

Hami Video

愛爾達體育台

中華電信MOD

愛爾達體育 1 台：CH200

愛爾達體育 2 台：CH201

愛爾達體育 3 台：CH202

愛爾達體育 4 台：CH203

電視收看

東森電視 (部分轉播)

台視／台視主頻（部分轉播，有線電視CH8/CH7、數位電視CH15）

官方文字直播平台

FIFA官方App：提供即時比分、賽程、數據、先發陣容與即時更新。

FIFA官網戰績表：可查小組排名、淘汰賽晉級表，適合賽後快速確認戰況。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...