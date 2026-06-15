2026FIFA世界盃正式開踢，Google首頁也換上期間限定Doodle替足球盛事應援。球迷只要點擊首頁塗鴉，或直接搜尋「世界盃」、「世足比分」、「World Cup 2026」等關鍵字，就能快速查看最新賽況、賽程、分組戰績與相關新聞，不用另外打開多個網站，也能掌握各國球隊戰況。
Google每天換新塗鴉
配合世界盃開踢，GoogleDoodle也接連推出足球主題塗鴉。開幕主題「World Cup 2026 Begins!」以經典足球動作「Volley」凌空抽射為主角，這是球員在足球尚未落地前直接起腳射門，考驗站位、時機與力量。
後續Google也推出不同足球技巧主題，包括穿襠過人、牛尾巴過人。所謂牛尾巴過人，是球員快速把球往外側撥出，再瞬間拉回改變方向，利用假動作誤導防守球員，是足球場上相當具觀賞性的盤帶技巧。
球迷點進Google首頁塗鴉後，搜尋頁面會自動整理世界盃賽程、比賽結果、分組排名與最新新聞。想知道今天誰出賽、哪一隊贏球、目前小組戰績如何，都能直接從Google搜尋頁面快速查看。
Google首頁變身世界盃入口
本屆2026FIFA世界盃由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，是世界盃史上首次由三國合辦，也是首度擴軍至48隊參賽。賽事規模同步增加，共進行104場比賽，從小組賽一路踢到淘汰賽、四強、季軍戰與冠軍戰，賽程橫跨一個多月。
FIFA官方賽程頁也提供完整賽事資訊，包含各場比賽日期、場地、對戰組合、即時比分、比賽結果與後續賽程安排。球迷若想查詢最完整的官方資訊，也可透過FIFA官網追蹤最新戰況。
2026世界盃哪裡看？
台灣觀眾若想收看世界盃直播，可鎖定愛爾達相關平台，2026FIFA世界盃愛爾達連續第四屆取得台灣區轉播總代理，ELTA.tv將完整播出104場賽事，同時授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館轉播完整賽事，有線電視東森電視、無線電視台視則播出精選場次。
賽事中文轉播
Hami Video
愛爾達體育台
中華電信MOD
愛爾達體育 1 台：CH200
愛爾達體育 2 台：CH201
愛爾達體育 3 台：CH202
愛爾達體育 4 台：CH203
電視收看
東森電視 (部分轉播)
台視／台視主頻（部分轉播，有線電視CH8/CH7、數位電視CH15）
官方文字直播平台
FIFA官方App：提供即時比分、賽程、數據、先發陣容與即時更新。
FIFA官網戰績表：可查小組排名、淘汰賽晉級表，適合賽後快速確認戰況。
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配合世界盃開踢，GoogleDoodle也接連推出足球主題塗鴉。開幕主題「World Cup 2026 Begins!」以經典足球動作「Volley」凌空抽射為主角，這是球員在足球尚未落地前直接起腳射門，考驗站位、時機與力量。
後續Google也推出不同足球技巧主題，包括穿襠過人、牛尾巴過人。所謂牛尾巴過人，是球員快速把球往外側撥出，再瞬間拉回改變方向，利用假動作誤導防守球員，是足球場上相當具觀賞性的盤帶技巧。
球迷點進Google首頁塗鴉後，搜尋頁面會自動整理世界盃賽程、比賽結果、分組排名與最新新聞。想知道今天誰出賽、哪一隊贏球、目前小組戰績如何，都能直接從Google搜尋頁面快速查看。
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本屆2026FIFA世界盃由美國、加拿大、墨西哥共同主辦，是世界盃史上首次由三國合辦，也是首度擴軍至48隊參賽。賽事規模同步增加，共進行104場比賽，從小組賽一路踢到淘汰賽、四強、季軍戰與冠軍戰，賽程橫跨一個多月。
FIFA官方賽程頁也提供完整賽事資訊，包含各場比賽日期、場地、對戰組合、即時比分、比賽結果與後續賽程安排。球迷若想查詢最完整的官方資訊，也可透過FIFA官網追蹤最新戰況。
台灣觀眾若想收看世界盃直播，可鎖定愛爾達相關平台，2026FIFA世界盃愛爾達連續第四屆取得台灣區轉播總代理，ELTA.tv將完整播出104場賽事，同時授權中華電信MOD、Hami Video電視運動館轉播完整賽事，有線電視東森電視、無線電視台視則播出精選場次。
賽事中文轉播
Hami Video
愛爾達體育台
中華電信MOD
愛爾達體育 1 台：CH200
愛爾達體育 2 台：CH201
愛爾達體育 3 台：CH202
愛爾達體育 4 台：CH203
電視收看
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