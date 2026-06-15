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避險情緒轉變：油價與美元雙降，為金價注入強勁順風

升息預期急劇冷卻，長期多頭因素仍在

在美國與伊朗宣布就結束雙方衝突達成初步協議後，市場對中東局勢降溫的期待升溫，帶動國際金價週一（15日）大漲逾2%，創下近一週新高；與此同時，美元走弱、國際油價重挫，也反映投資人對能源供應恢復及通膨壓力緩解的樂觀情緒。現貨黃金價格上漲2%，報每盎司4304.11美元，盤中觸及6月9日以來最高水準；8月交割的美國黃金期貨同步上漲2%，至每盎司4325.20美元。根據路透社報導，美伊雙方官員15日表示，兩國已就終結戰事達成框架協議，內容包括停止美國對伊朗的封鎖措施，以及重新開放全球能源運輸命脈荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）則在社群平台X發文指出，相關協議預計將於本週五在瑞士正式簽署。受此消息激勵，國際油價大幅回落，跌幅超過4%；美元指數也跌至10天來低點。由於美元走弱，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言更具吸引力，進一步推升買盤。KCMTrade首席市場分析師沃特勒（Tim Waterer）表示，「地緣政治風險的降低以及荷姆茲海峽預期重啟，導致油價下跌與美元走軟，這有助於平息市場的通膨預期。」他補充稱：「這種環境的結合，正為黃金注入近幾週來最強勁的助漲動能，不過其漲勢的永續性，仍將取決於這項和平協議最終被證明有多麼穩固。」自今年2月底美國與以色列對伊朗展開軍事行動以來，黃金價格已較高點回落約20%。期間荷姆茲海峽實質上的遭到封鎖，導致全球能源價格飆升，市場擔憂通膨惡化，也推高對美國聯準會（Fed）維持高利率政策的預期。雖然黃金向來被視為對抗通膨的重要避險資產，但在高利率環境下，由於黃金本身不具孳息收益，其投資吸引力往往受到壓抑。據芝商所（CME）FedWatch工具最新數據，市場目前預估聯準會12月升息的機率已降至47%，明顯低於上週的69%，顯示投資人對貨幣政策進一步緊縮的憂慮有所減輕。新加坡華僑銀行（OCBC）則指出，儘管短期內能源價格回落有助於降低通膨壓力，但貨幣貶值風險、財政赤字擴大以及全球地緣政治持續分裂等因素，仍將支撐黃金的長期需求。其他貴金屬方面，現貨白銀上漲3.1%，報每盎司70.07美元；鉑金上漲3.1%，至1771.27美元；鈀金則勁揚3.3%，報1325.76美元。