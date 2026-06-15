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秀與張凌赫合照 陳玉珍笑說：她可能變成全民公敵

第18屆海峽論壇將在6月中旬於廈門舉辦，並在上週六（13日）舉辦論壇大會。因主演古裝劇《逐玉》紅遍亞洲的中國男星張凌赫受邀發表演講。對此，國民黨立委陳玉珍今日秀出他與張凌赫的合照，她笑說，「這張照片貼出來，我可能變成全民公敵」，並表示已向張凌赫發出邀請，誠摯歡迎他到金門來，親身感受金門獨特的人文風情與觀光魅力。張凌赫13日出席海峽論壇，以閩南話「大家好」向來自海峽兩岸的與會者打招呼，企圖和台灣民眾拉近距離。張凌赫在演講中表示，他非常期待未來兩岸在影視、音樂和文化領域上有更多交流，也盼兩岸青年能有更多交往的機會。陳玉珍今日秀出在海峽論壇期間與張凌赫的合照，陳玉珍笑說，「這張照片貼出來，我可能變成全民公敵」，陳玉珍說她有問張凌赫的身高，他說有190公分，還很體貼彎下腰跟她合照。陳玉珍說，她不僅與張凌赫餐敘，還正式向張凌赫發出邀請，誠摯歡迎他到金門來，親身感受金門獨特的人文風情與觀光魅力。期待透過名人效應，進一步提升金門能見度，讓更多人認識金門、走進金門，共同帶動觀光發展與地方經濟。陳玉珍還開玩笑說，「這算不算是統戰回去！」