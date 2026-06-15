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無黨籍苗栗縣議員曾玟學今（15）日正式宣布參選頭份市長，提及頭份是一座充滿可能性的城市，在城市快速發展的同時，也面對許多長期存在的課題，在擔任議員的7年多裡，自己提出許多建議與構想，希望讓頭份變得更好，雖然有了些階段性的成果，但更多時候，因為議員只有監督與建議的權力，若行政單位朝不同方向決策，看著機會流逝，心中更多的是著急和可惜，因為相信，頭份的潛力遠遠不止於此，「這次，我希望能從『建言者』變成『執行者』，我決定參選頭份市長」。曾玟學表示，頭份因為人口的持續增長，每隔一段時間都能看到多了些變化，新的商圈逐漸成形，新的服務和店家持續增加，許多過去閒置的土地也有了新用途。然而在城市快速發展的同時，也面對許多長期存在的課題。基礎建設跟不上人口成長的速度，交通與停車問題日益嚴峻，舊城區逐漸失去活力，而城市發展缺乏整體規劃所留下的瓶頸，也愈來愈明顯。曾玟學說，在擔任議員的7年多裡，自己提出許多建議與構想，希望讓頭份變得更好，雖然有了些階段性的成果，但更多時候，因為議員只有監督與建議的權力，若行政單位朝不同方向決策，看著機會流逝，心中更多的是著急和可惜，因為自己相信，頭份的潛力遠遠不止於此。「這次，我希望能從『建言者』變成『執行者』，我決定參選頭份市長」。曾玟學表示，要把過往寫在標語中的改變，用務實且完整的政策化為現實，把市民期待的進步，落實在每一項建設與改革之中。讓新商圈與舊城區能共榮發展，讓交通更加便利與順暢，讓產業與生活品質同步提升，更要為頭份的長久發展打造完善的基礎建設，升級整體的城市美學。最後曾玟學說，頭份正在成長，而不能只滿足於成長，更要追求進步，請市民朋友給予創造改變的機會，讓他用4年帶給頭份看得見的進步，「我們一起讓頭份，大步向前」。