關島附近熱帶擾動最快周三晚間至周四（6月17日至6月18日）發展為熱帶性低氣壓，氣象專家賈新興表示，後續成為颱風機率僅約10%至20%，對台灣影響輕微。梅雨季預估周四後告一段落，端午連假（6月19日至6月21日）起全台轉為高溫炎熱、午後雷陣雨天氣型態。
熱帶低壓最快周三生成 發展環境不利成颱
賈新興指出，目前在關島附近有熱帶擾動，預計周三晚上至周四晚上，就有機會發展為「熱帶性低氣壓」，端午節連假它會持續在海面上吸收能量，不過發育環境不是太好，目前預估成為颱風的機率，大約是10％至20％。
颱風旺季還沒到！真正活躍期落在7月下旬
賈新興說明，現在時間是6月中旬，整體西北太平洋的環境，由於「季風低壓槽」還沒完全建立，因此不適合颱風等熱帶系統發展，從以往的經驗來說，雖然5、6月都會有零星颱風生成，但真正的「颱風活躍期」，都落在7月20日前後。
賈新興提及，關島附近的熱帶性低氣壓周三、周四生成後，路徑預估往西移動，距離台灣甚至是琉球群島都有一段距離，預估會在遠海就往東北轉向，所以無論是否有颱風生成，對台灣的影響都相當輕微。
鋒面雨勢倒數中 周四起梅雨季一段落
近期天氣方面，賈新興提醒，今天受鋒面、西南風影響，中南部仍要注意大雨、短延時豪雨，明天水氣減少，台中以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨，周三苗栗以南有局部雨，午後各地有局部短暫雨。
周四開始太平洋高壓逐漸增強，端午連假全台回歸「高溫炎熱、午後雷陣雨」的天氣型態，清晨台中以南沿海有零星短暫雨；基本上梅雨季會在周四告一段落，6月底至7月初，將迎來一段高溫穩定的環境，接著就是颱風季接手主導。
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賈新興指出，目前在關島附近有熱帶擾動，預計周三晚上至周四晚上，就有機會發展為「熱帶性低氣壓」，端午節連假它會持續在海面上吸收能量，不過發育環境不是太好，目前預估成為颱風的機率，大約是10％至20％。
賈新興說明，現在時間是6月中旬，整體西北太平洋的環境，由於「季風低壓槽」還沒完全建立，因此不適合颱風等熱帶系統發展，從以往的經驗來說，雖然5、6月都會有零星颱風生成，但真正的「颱風活躍期」，都落在7月20日前後。
賈新興提及，關島附近的熱帶性低氣壓周三、周四生成後，路徑預估往西移動，距離台灣甚至是琉球群島都有一段距離，預估會在遠海就往東北轉向，所以無論是否有颱風生成，對台灣的影響都相當輕微。
近期天氣方面，賈新興提醒，今天受鋒面、西南風影響，中南部仍要注意大雨、短延時豪雨，明天水氣減少，台中以南有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨，周三苗栗以南有局部雨，午後各地有局部短暫雨。
周四開始太平洋高壓逐漸增強，端午連假全台回歸「高溫炎熱、午後雷陣雨」的天氣型態，清晨台中以南沿海有零星短暫雨；基本上梅雨季會在周四告一段落，6月底至7月初，將迎來一段高溫穩定的環境，接著就是颱風季接手主導。
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