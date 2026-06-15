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▲不捨丟掉茅台！重慶男高鐵安檢口3分鐘豪飲整瓶（圖／截自微博）

▲不捨丟掉茅台！重慶男高鐵安檢口3分鐘豪飲整瓶（圖／截自微博）

▲不捨丟掉茅台！重慶男高鐵安檢口3分鐘豪飲整瓶（圖／截自微博）

捨不得丟掉名貴白酒，這名男子選擇了一個讓全網看傻眼的解決方案。中國重慶一名男子日前攜帶一瓶已開封的茅台酒前往搭乘高鐵，卻在安檢口被工作人員攔下。面對「留物還是留人」的兩難，他做了一個讓現場所有人目瞪口呆的決定——直接在安檢口當場「乾了」，僅花3分鐘就將整瓶茅台一飲而盡，隨後若無其事地通過安檢順利登車。茅台酒的標準酒精濃度為53度，屬於高度白酒。一般市售常見的飛天茅台容量為500毫升，換算下來相當於一次喝進約265毫升的純酒精。根據醫學標準，一般成年男性每小時約能代謝10至15毫升純酒精，而這位男子在3分鐘內一口氣喝完，相當於把正常人需要數小時才能代謝的酒精，全部在短短180秒內送進體內。這段影片在網路上瘋傳後，男子的妻子鍾女士接受媒體採訪時表示，丈夫平時酒量確實相當好，當天整瓶喝完後只是「有點微醺」，在高鐵上及進站期間都沒有失態或鬧事。更令人驚訝的是，丈夫抵達目的地後，竟然還能立刻與朋友會合，繼續「下半場」的飲酒聚會。鍾女士也笑言，經此教訓，下次出門前一定會提前查清鐵路禁帶物品規定，以免再次發生尷尬。根據中國鐵路部門規定，旅客可隨身攜帶包裝密封完好、標誌清晰、酒精濃度在24度至70度之間的瓶裝酒，累計不超過3,000毫升（約6瓶）。然而散裝白酒、自釀酒、包裝破損，或的酒類，均被視為存在洩漏等安全隱患，一律禁止攜帶進站。茅台酒雖然貴重，但一旦開封就在禁帶之列，這位男子的遭遇也提醒旅客，出發前務必透過鐵路「12306」App確認相關規定，以免面臨同樣的「喝還是丟」的兩難抉擇。