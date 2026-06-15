我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳達毅出生於1999年，擁有荷蘭國籍與庫拉索裔身份。（圖／美聯社／達志影像）

▲陳達毅在2025年正式宣布代表庫拉索出戰，在四場國際賽中已攻入兩球。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽火熱開打，E組的加勒比海小島國庫拉索（Curaçao）作為史上人口最少的參賽國（僅約15.8萬人），備受全球關注。在球隊首戰面對德國的比賽中，一位擁有華裔血統的球員「陳達毅」（Tahith Chong）引起了華語圈球迷的高度熱議。這名曾效力於英超曼聯、擁有華人血統的26歲邊路飛翼，在世界盃初登場中先發出賽，總共上場38分鐘，有嘗試一次射門。陳達毅出生於1999年，擁有荷蘭國籍與庫拉索裔身份。他出身於英超豪門曼聯青訓系統，曾被視為極具潛力的未來之星，隨後輾轉於多家歐洲球會累積經驗，目前效力於英冠球會謝菲爾德聯。他不僅是庫拉索國家隊的進攻核心，更因其擁有華人血統而長期受到關注。在世界盃小組賽首戰對陣德國的比賽中，陳達毅以先發陣容登場，全場共出賽38分鐘，展現了極佳的盤帶速度與突破能力，被視為球隊在反擊戰術中最具威脅的「關鍵變數」。陳達毅的華裔血統源於他的外曾祖父——來自中國廣東江門新會的陳有（Chong Yow）。1940年，30歲的陳有乘船離開中國，經由荷屬安地列斯群島最終抵達庫拉索定居，並在當地開設了一家中餐廳。陳有後來在當地落地生根，他的四子陳富秀育有二女，其中之一的 Izalda Chong 正是陳達毅的母親。雖然陳達毅在荷蘭出生長大，但他在考究家世後，由家屬確認了中文姓氏為「陳」，並在海外華人家世研究人士 Jallo_Tang 的協助下，正式定名為「陳達毅」。這段跨越三代、從廣東到加勒比海再到世界盃舞台的尋根傳奇，讓許多華人球迷備感親切。陳達毅在2025年正式宣布代表庫拉索出戰，在四場國際賽中已攻入兩球。作為一名速度型邊鋒，他具備在窄小空間內擺脫對手的能力，這也使他成為這支人口稀少的小國，試圖在強敵環繞的E組中製造冷門的最大希望。與大多數庫拉索球員一樣，陳達毅足球生涯一樣主要在荷蘭訓練成長，他曾代表荷蘭踢過U-15到U-21每一年的國家隊，當時是很受期待的新星。