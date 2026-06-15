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▲賀營在《外傷重症中心》飾演作風強悍的護理師千薔薇（如上圖），到《鐵拳教育》搖身一變成為金武烈的氣質未婚妻崔佳尹（如下圖）。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓劇《鐵拳教育》在Netflix上線後，不只主演暴紅，就連配角、特別出演的演員們都跟著知名度上漲。其中飾演男主角羅華振（金武烈 飾）未婚妻崔佳尹的演員賀營，雖然只有出現短短幾幕，但卻是促成教權保護局成立的關鍵人物。不過有眼尖網友發現，賀營似乎越看越眼熟，竟然是在另一部夯劇《外傷重症中心》中，飾演女主角的「黑道」護理師千薔薇。賀營這次在《鐵拳教育》中，飾演羅華振的未婚妻崔佳尹，因發現學生趙圭哲（李奉俊 飾）私下在校園販毒，而被對方殺死，因此在劇中都是以回憶方式出現短短幾幕，但她的亮眼外型，還是讓許多劇迷印象深刻。不過有網友發現，她竟演過超多作品，像是《現正分手中》、《非常律師禹英禑》、《訂閱男友》等都有她的身影，其中最令人印象深刻的就是在《外傷重症中心》中，因強悍作風，而被稱為「黑道」的護理師千薔薇。賀營在《外傷重症中心》中，展現出性格非常剛烈、作風強悍，又充滿正義感的演技，外號「黑道」也是因此而來。而不同於該劇，這次於《鐵拳教育》中，賀營演出充滿陽光又溫暖熱心的高中老師，不斷出現在男主角的回憶中，給人一種白月光的感覺，氣質美貌直接圈了大批粉絲。而賀營一改強悍演技，充滿氣質的演出，也難免讓觀眾認不出來，紛紛表示：「一直要想她是誰，有點面熟的，原來是《外傷重症中心》」、「只看照片真的認不出來，直到看到影片才知道」、「難怪很眼熟～喜歡她詮釋的性格」、「好厲害，我沒注意到！這兩個角色都被她詮釋得很出色。」還有人說她長得非常像女星陳怡蓉。