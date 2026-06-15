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遊戲帳號可列入遺產 法院認定具財產價值

▲數位遺產議題近年受到關注，各大科技平台也陸續推出帳號託管與遺產聯絡人等功能。（圖／翻攝自A L Law）

不只遊戲帳號 數位遺產已成全球趨勢

對許多遊戲玩家來說，遊戲不僅僅是娛樂，而是用心經營、投資、努力的成果，帳號裡面充斥著晚上「練等」的回憶以及每一次特殊活動的「課金」，或許比任何有形資產都要投入更多的心力與金錢，而這樣的虛擬資產可以被列為遺產嗎？近日北京一名遊戲玩家因病過世，留下87個遊戲帳號，玩家母親希望繼承卻遭遊戲公司拒絕，最終法院判決母親勝訴。現代人留下的遺產不再只有房子、股票和現金，隨著數位生活普及，遊戲帳號、社群平台帳號、電子郵件、雲端相簿，甚至加密貨幣等虛擬資產，都開始面臨繼承問題。北京近日一名遊戲玩家病逝後，玩家母親希望能接手並保留兒子生前經營多年的87個遊戲帳號，卻遭到遊戲公司拒絕。遊戲公司主張，依據用戶協議規定，玩家僅擁有帳號的使用權，帳號本身以及帳號內的虛擬道具所有權皆屬於公司。此外，由於帳號與實名認證綁定，因此不應被列入遺產範圍，也無法辦理繼承。不過法院對此持不同看法，法官認為，遊戲帳號、角色資料、虛擬裝備以及遊戲貨幣等內容，都需要玩家投入大量時間、精力及金錢累積而成，已具備實際使用價值與財產價值，屬於受到法律保護的網路虛擬財產。法院進一步指出，雖然帳號所有權仍屬於遊戲公司，但玩家依法享有的使用權並未被法律禁止繼承，而遊戲公司的用戶協議中也沒有明確排除繼承情形，因此認定相關使用權可以作為遺產處理。由於已故玩家的女兒主動放棄繼承，因此法院最終認定玩家母親為唯一合法繼承人，並要求遊戲公司在判決生效後15天內協助完成87個遊戲帳號的實名資料變更。雙方後續均未提出上訴，全案已正式定讞。事實上，數位遺產近年已逐漸成為全球關注議題，除了遊戲帳號之外，許多雲端資料或數位社群等，都可能在使用者離世後面臨繼承問題。近年 Google、Apple 等科技平台陸續推出「數位遺產」相關功能，讓使用者能提前規劃身後的數位資產去向。Google 推出「非活躍帳戶管理員」功能，允許使用者在長時間未登入帳號後，將指定資料交由信任聯絡人接收，Apple 則提供「遺產聯絡人」機制，讓家屬在符合規定的情況下存取已故使用者的部分資料。Facebook、Instagram 等社群平台也提供紀念帳號或帳號移除等相關機制。雖然本案最終由家屬勝訴，但「遊戲帳號能不能繼承」仍引起許多玩家的討論。對許多人來說，最不捨的或許不是帳號值多少錢，而是花了十幾年累積的角色、收藏與回憶。隨著遊戲成為許多人生活的一部分，帳號背後承載的早已不只是虛擬角色，而是玩家投入的時間、金錢與青春。當數位資產愈來愈普及，「人走了，帳號怎麼辦？」或許也將成為遊戲產業未來不得不面對的新課題。