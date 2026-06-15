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洛杉磯道奇隊日籍超級巨星大谷翔平，於今（15）日客場挑戰芝加哥白襪隊。大谷此役擔任先發第1棒、指定打擊，雖然單場繳出2打數0安打、吞下2次三振，另有2次保送，打擊率微幅降至3成02，道奇最終以2：6不敵白襪。不過這場比賽的勝負卻被場邊的一幕逗趣花絮搶盡風頭，大谷翔平在打擊時揮出一記直擊三壘休息區的凶猛界外球，差點砸中經典賽隊友、白襪隊日籍重砲村上宗隆，兩人隨後在場上隔空大笑互動，成為社群媒體瘋傳的焦點。驚險又搞笑的畫面發生在第7局。大谷翔平在第4個打席面對白襪第四任右投泰勒（Kyle Nicolas Taylor），在1好2壞的球數下，大谷鎖定一顆時速97.6英哩（約157公里）的四縫線速球全力拉打。未料球直接形成一記強勁的界外飛球，直直往白襪隊的三壘休息區砸去。由於球速極快，打席上的大谷翔平下意識地朝著白襪休息區大喊，出聲警告大家。此時，因右大腿後側拉傷而暫待傷兵名單的白襪內野手村上宗隆，雖然坐在休息區內，卻展現了影帝級的搞笑天賦。他故意擺出極度驚恐的表情，誇張地演起默劇，甚至搞笑地把自己的球帽整頂往後甩飛，假裝自己被球強烈衝擊。大谷翔平看到村上這番逗趣的連環大動作後，在打擊區上忍不住當場露出了無奈又燦爛的魔性笑容，而村上也調皮地報以微笑。大聯盟官方網站（MLB.com）賽後更是極為罕見地針對「一顆界外球」發表專題報導，並以《大谷與村上在界外球後相視大笑》為題，公開這段互動影片，足見兩人在美國的高人氣。事實上，大谷翔平與村上宗隆這對2023年經典賽的奪冠戰友，在這次道奇與白襪的三連戰中頻頻上演有趣的互動。大聯盟官方社群X在日前就曾特別轉載日本NHK BS的轉播畫面，透露兩人在賽前練習時的爆笑對話內幕。當時大谷翔平遠遠看到村上宗隆，突然調皮地伸出雙手，在自己的雙耳旁比劃著擴張的手勢，原來是大谷敏銳地「抓包」學弟村上今天的頭髮太過蓬鬆，全都從球帽邊緣炸了出來，開玩笑地示意他該去剪頭髮。隨後大谷更作勢脫下帽子，擺出「你今天來球場怎麼沒先跟我打招呼？」的老大哥架勢；而年僅26歲的村上宗隆也完全不吃虧，立刻指了指自己手腕上虛擬的手錶大喊：「是你今天太晚來球場了吧。」兩人隔空鬥嘴的畫面，讓美國球迷見識到兩位日本重砲私底下的極佳交情。