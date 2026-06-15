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走過921地震重創，台中市霧峰區公所舊廳舍將迎來華麗轉身！台中市政府投入逾7.2億元，以「先建後拆」方式原地重建「霧峰區聯合行政中心」，預計今年9月底正式進駐啟用。新中心不僅整合區公所、戶政事務所與公共托育中心，舊廳舍基地隨後也將轉型為開放式公共廣場，打造兼具行政便民、育兒支持與居民休憩的「全齡共享」新地標。民政局表示，霧峰區公所原廳舍自民國62年啟用至今，因建物老舊、空間不足，且歷經921地震受損，經鑑定建議拆除重建。新行政中心位於公所現址旁，規劃為地下2層、地上5層建築，總樓地板面積約1.2萬平方公尺。建築設計特別結合在地「霧」與「峰」的意象，透過雲霧流動與山峰層疊的自然美景形塑外觀，並依綠建築及智慧建築標章標準設計。工程自111年12月開工，主體工程已於今年1月完工，目前正積極進行室內裝修，全面倒數迎接9月底的啟用。民政局長吳世瑋指出，新行政中心導入「聯合行政中心」概念，未來將由霧峰區公所與戶政事務所合署辦公，1樓更設置公共托育中心，將行政洽公與育兒支持服務完美整合，實現「一站到位」的便民服務。針對民眾關心的交通問題，新中心也同步回應周邊停車需求，規劃了地下及平面停車空間，提供汽車95格、機車98格，能有效紓解前往洽公的停車壓力，營造更友善、舒適的公共服務環境。在新行政中心進駐後，現有的舊廳舍將進行拆除，並原址轉型為開放式公共廣場。未來將提供居民休憩、舉辦活動與日常交流使用，讓行政據點不再只是冰冷的辦公空間，而是延伸為霧峰居民凝聚地方情感的重要場域。民政局強調，這項工程不只是老舊廳舍更新，更代表城市服務的全面進化。未來市府將持續盤點各區公有廳舍，以市民需求為核心，推動結合托育、洽公、休憩等多功能的複合式建設，打造更安全、便利且有溫度的宜居城市。