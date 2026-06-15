美式賣場好市多提供多樣化的食品受到消費者青睞，不過昨（14）日有網友在社群分享指出，到賣場購買鮮蝦沙拉堡竟吃到「衛生紙」，讓他相當傻眼。對此，好市多回應「經確認作業流程皆符合規範，未發現任何異常情形，且生產流程及作業區域均未使用衛生紙。同時，亦配合衛生局進行相關稽查，檢查結果皆符合相關法規及衛生標準。」
根據消費者於Threads上發文指出，自己到好市多購買「豪華鮮蝦沙拉堡」，竟從食物中吃到衛生紙，拿到賣場反應後，現場鄭姓主管回覆「裡面的衛生紙比對後不是他們賣場的」，讓消費者傻眼喊「這分明就是人為因素，暫且不論是什麼心態，事後衛生局去稽查，（鄭姓主管）這位也說無關聯性，無言！」
貼文引發討論「好傻眼，是包在裡面欸」、「好可怕 」、「不是，你應該先通報衛生局去查他們」。
對此，好市多官方回應，「收到會員反映後，賣場立即針對相關生產流程進行稽核，經確認作業流程皆符合規範，未發現任何異常情形，且生產流程及作業區域均未使用衛生紙。」
好市多也強調「我們亦配合衛生局進行相關稽查，檢查結果皆符合相關法規及衛生標準。若會員對商品仍有疑慮，歡迎與賣場聯繫，我們將竭誠提供協助。」
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貼文引發討論「好傻眼，是包在裡面欸」、「好可怕 」、「不是，你應該先通報衛生局去查他們」。
對此，好市多官方回應，「收到會員反映後，賣場立即針對相關生產流程進行稽核，經確認作業流程皆符合規範，未發現任何異常情形，且生產流程及作業區域均未使用衛生紙。」
好市多也強調「我們亦配合衛生局進行相關稽查，檢查結果皆符合相關法規及衛生標準。若會員對商品仍有疑慮，歡迎與賣場聯繫，我們將竭誠提供協助。」