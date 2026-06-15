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職務不同「人格特質差異明顯」 人力銀行：企業更關注不易被AI取代的能力

莊雨潔列舉，根據企業端回饋，目前面試中愈來愈受重視的人格特質與職場能力包括：

AI協作能力（願意嘗試新工具）

學習敏捷度（Learning Agility）

跨世代溝通能力（跨部門、跨年紀）

解決問題能力（應變能力）

情緒韌性（Resilience）

善用數位工具 人力銀行：透過模擬面試練習角色互換

畢業季來臨，許多新鮮人即將踏入職場，面試也成為求職過程中最重要的一道關卡，但結果往往不如預期，甚至出現「感覺十拿九穩卻意外落榜」的情況。人力銀行提醒，面試過程中的友善互動，未必等同於錄取保證，而人格特質往往是影響錄取與否的關鍵因素。1111人力銀行發言人莊雨潔指出，許多人將面試視為「能力測驗」，但實際上，企業在評估人才時，除了專業技能，更希望在短時間內判斷求職者是否符合團隊文化與職務需求。因此，能否有效展現人格特質，往往成為錄取與否的關鍵。莊雨潔說，不同職務對人格特質的要求，差異其實相當明顯。如業務人員需要經常面對陌生客戶與業績壓力，因此企業通常會看重「親和力、主動性及挫折容忍度」；採購人員則需要兼顧成本控制與供應商管理，因此會特別留意「談判能力、風險意識與數字敏感度」。至於研發人員，工作內容涉及大量測試與問題解決，企業更傾向尋找具備「好奇心、耐心及探索精神」的人才。近年，隨著AI技術快速發展，企業的人才評估標準也正在改變。莊雨潔提到，過去求職市場強調專業技能與工作經驗，如今企業則更加關注那些不易被AI取代的能力。莊雨潔認為，這些能力的共同點在於，並非單靠課程或證照就能取得，而是來自長期的做事態度、思考習慣與面對挑戰時的應對方式。對於即將進入職場的新鮮人而言，面試前除了準備履歷與專業能力，也應學習理解面試官真正想了解的內容。莊雨潔提醒，求職者平時可透過模擬面試練習角色互換，試著站在企業角度思考：「如果我是主管，會希望找到什麼樣的人才？」如此不僅有助於掌握面試重點，也能更自然地展現自身優勢。1111人力銀行總經理張篆楷建議，新鮮人若缺乏面試經驗，不妨善用數位工具提前準備，更清楚了解自身方向與企業需求，提升求職成功率。若最終還是沒能順利錄取，莊雨潔說，可以從每次挫折中累積經驗、調整策略，就有機會在下一場面試中脫穎而出，找到真正適合自己的職涯舞台。