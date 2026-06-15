（6/15 13:03更新，新增大雷雨警戒範圍）國家警報響！西南風不斷掃入水氣，中央氣象署今（15）日發布大雷雨警訊，台南、高雄地區有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。
🟡 12:59發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至14時29分
📍沿海警戒區域：臺南市、高雄市
📍陸上警戒區域：嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣
🟡12:59發布山區暴雨
📍警戒區域：臺南市南化區、屏東縣三地門鄉
🟡12:02發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至13時02分
📍沿海警戒區域：臺南市、高雄市
📍陸上警戒區域：臺南市、高雄市
🟡11:00發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至12時30分
📍沿海警戒區域：高雄市、屏東縣
📍陸上警戒區域：高雄市、屏東縣
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍持續時間至14時29分
📍沿海警戒區域：臺南市、高雄市
📍陸上警戒區域：嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣
🟡12:59發布山區暴雨
📍警戒區域：臺南市南化區、屏東縣三地門鄉
🟡12:02發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至13時02分
📍沿海警戒區域：臺南市、高雄市
📍陸上警戒區域：臺南市、高雄市
🟡11:00發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至12時30分
📍沿海警戒區域：高雄市、屏東縣
📍陸上警戒區域：高雄市、屏東縣