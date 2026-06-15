（6/15 13:03更新，新增大雷雨警戒範圍）國家警報響！西南風不斷掃入水氣，中央氣象署今（15）日發布大雷雨警訊，台南、高雄地區有短延時強降雨發生，並伴隨較強陣風、閃電落雷。提醒民眾慎防溪水暴漲、坍方、落石，低窪地區小心積水、低能見度、雷擊，《NOWNEWS今日新聞》將持續更新全台大雷雨最新動態。

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🟡 12:59發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至14時29分
📍沿海警戒區域：臺南市、高雄市​​​​​​​
📍陸上警戒區域：嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣

🟡12:59發布山區暴雨
📍警戒區域：臺南市南化區、屏東縣三地門鄉

🟡12:02發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至13時02分
📍沿海警戒區域：臺南市、高雄市
📍陸上警戒區域：臺南市、高雄市

🟡11:00發布大雷雨即時訊息
📍持續時間至12時30分
📍沿海警戒區域：高雄市、屏東縣
📍陸上警戒區域：高雄市、屏東縣

▲未來一周天氣，周三前各地降雨仍較多，周四至端午連假，高溫悶熱天氣回歸，降雨明顯趨緩。（圖／中央氣象署）
▲未來一周天氣，周三前各地降雨仍較多，周四至端午連假，高溫悶熱天氣回歸，降雨明顯趨緩。（圖／中央氣象署）

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》家庭消費中心擔任記者，文章主題涵蓋氣象、醫藥、電玩3C等，擅長透過生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議...