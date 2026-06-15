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▲黃大煒（右）女友Vicky（左）將保護他的著作權，然而巴毛律師直言兩人沒有婚姻關係，在法律上沒有任何權利。（圖／翻攝自 IG@vickymeimeichao）

歌手黃大煒的胞姊昨日透過律師表示，他近日於美國夏威夷去世，聲明中稱兩位姊姊為黃大煒的全體繼承人，將全權處理他的後事、音樂資產等，然而黃大煒女友Vicky卻對律師聲明的內容充滿質疑，透露他生前未立遺囑，強調要保護黃大煒的著作權。對此，巴毛律師今（15）日接受《NOWNEWS今日新聞》採訪，坦言按照法律，第一繼承人應該是媽媽，姊姊及女友要爭權都有些疑慮。黃大煒生前唱紅多首膾炙人口的歌曲，像是〈你把我灌醉〉、〈讓每個人都心碎〉等，龐大的音樂著作權與版稅繼承問題掀起關注。巴毛律師表示，黃大煒及媽媽等家人都屬美國籍，因此應不適用台灣民法，不過原則上美國法律跟台灣差不多。巴毛律師直言，依據法律父母若在世，相關遺產、音樂版權等第一順位是父母，且黃大煒除了姊姊，還有弟弟等家人，聲明中表示 「姊姊為黃大煒的全體繼承人」這點仍有疑慮，不會是唯一繼承人，就算媽媽拋棄繼承，姊姊所委託的律師聲明也有爭議，除非黃大煒生前有立遺囑、或是授權，否則這份聲明根本就無效！不過，巴毛律師也坦言女友在爭權這部分絕對站不著腳，因兩人沒有婚姻關係，不論兩人在一起多久，都僅是男女朋友，在法律上沒有任何權利。不過，因黃大煒與親人都是美國籍，對此巴毛律師認為後續遺產官司應該會在海外進行，與台灣幾乎沒關係。