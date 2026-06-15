國安局為廣泛蒐集中國政治、軍事、經濟及社會情資，依據《國家情報工作法》規定，並參考美國、英國、以色列等國情報機關做法，國安局昨（14）日宣布建置完成「中國民眾聯繫窗口」，便利中國民眾主動聯繫及提供情資，期達到拓展多元情訊來源目的。國安局也拍攝AI影片，向中國民眾示範如何主動聯繫及提供情資。不過，時常評論台灣時事的美籍國際政治觀察家、律師方恩格揪出片中3大不合理處，質疑影片中「這麽愚蠢的官員，會給台灣有用的情報嗎?」
國安局表示，開設「中國民眾聯繫窗口」網頁的同時，也製作1分鐘宣傳影片—「改變」。該影片以AI 生成技術製成，描述中國在極權體制下，公職人員目睹周遭同事無端遭到調查撤職，逐一從工作崗位消失，反應人人自危的不安氣氛，並鼓勵中國境內或海外民眾積極提供情資，勇於做出改變。
國安局指出，未來將持續依據國際及中國情勢變化，靈活檢討並精進相關情工活動，提供認同民主理念的中國民眾運用，以深化對中國情勢的蒐研工作，維護我國國家安全與利益。
國安局AI影片 方恩格驚爆三大低級錯誤
國安局以AI生成技術製作短片，描述因「圖安穩」進入中國公職體系人員，目睹周遭同事無端遭到調查撤職，「一個個消失」，完全沒有說法，感到極度不安，因此決定做出改變。
不過，方恩格揪出片中3大不合理處，第一、影片中一名大陸官員正用印有台灣地圖的杯子。或許掌握台灣情報的中國官員真的都用印有台灣地圖的杯子？第二、 影片中一名大陸官員買一支 burner phone「拋棄式手機」。真的會這樣買嗎?第三、影片中一名大陸官員坐在公共場所，與台灣情報單位聯絡。這麽愚蠢的官員，會給台灣有用的情報嗎?
網友也指出，中國現在不能使用「拋棄式手機」，手機SIM卡都要實名制認證，質疑「國安局是把中國官員當白痴，還是把人民當白痴？」
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國安局指出，未來將持續依據國際及中國情勢變化，靈活檢討並精進相關情工活動，提供認同民主理念的中國民眾運用，以深化對中國情勢的蒐研工作，維護我國國家安全與利益。
國安局AI影片 方恩格驚爆三大低級錯誤
國安局以AI生成技術製作短片，描述因「圖安穩」進入中國公職體系人員，目睹周遭同事無端遭到調查撤職，「一個個消失」，完全沒有說法，感到極度不安，因此決定做出改變。
不過，方恩格揪出片中3大不合理處，第一、影片中一名大陸官員正用印有台灣地圖的杯子。或許掌握台灣情報的中國官員真的都用印有台灣地圖的杯子？第二、 影片中一名大陸官員買一支 burner phone「拋棄式手機」。真的會這樣買嗎?第三、影片中一名大陸官員坐在公共場所，與台灣情報單位聯絡。這麽愚蠢的官員，會給台灣有用的情報嗎?
網友也指出，中國現在不能使用「拋棄式手機」，手機SIM卡都要實名制認證，質疑「國安局是把中國官員當白痴，還是把人民當白痴？」