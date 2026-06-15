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調查局對嚴重犯行者缺乏汰除機制 「性騷擾零容忍」流於口號

調查局性騷擾案件處理存制度性闕漏 衍生吃案、隱匿情事

「以應酬為名，行騷擾之實」之職場文化 亟需澈底導正

監察院今（15）日召開記者會，說明法務部調查局在2020年到2025年間，發生23件職場性騷、受害者達34人次，另有強制猥褻與偷拍事件，涉案者不乏擔任科長要職或曾借調國家安全局者，種種犯行，嚴重悖離調查局防制犯罪之職責本分，已重創政府整體形象，對與監委調查後指出，調查局疏於監督、制度闕漏，糾正調查局並要求法務部督飭所屬澈底改進。監委紀惠容、范巽綠今日召開記者會糾正法務部調查局，說明調查局人員對外侵害人民，對內權勢性騷擾，均重創政府形象，CEDAW及我國憲法均明確揭示國家應禁絕對婦女侵害，但調查局2022年起陸續發生多起所屬人員觸犯刑法、兒童及少年性剝削防制條例案件，如2022年有科長於捷運車廂內強制猥褻女乘客、2023年調查官與未成年人發生性行為並拍攝性影像、2024年調查專員廁所內放置密錄器偷拍民眾如廁畫面，去年有調查官於便利商店嘗試拍攝國中女生裙底等，涉案者不乏擔任科長要職或曾借調國家安全局者，種種犯行，嚴重悖離調查局防制犯罪之職責本分，已重創政府整體形象。監委表示，調查局內部的職場性騷擾問題同樣極為猖獗，據2020年至2025年性騷擾申訴及非申訴案件共23件顯示，性騷擾案件扣除不成立案件，計18件，受害者均為女性，計34人次，屬職場性騷擾者即有15件，案件中存在單一行為人同時、長期性騷擾多位受害者之情形，且不乏同時運用言語及肢體騷擾者，其中屬於「主管對下屬」的權勢性騷擾超過6成，而「學長對學妹」的階級壓迫更高達8成。高度不對等的權力結構致被害人因懼怕職場壓迫、報復，產生寒蟬效應，而延遲申訴或不正式提出申訴，據案件數據資料，受害者第一次受害至申訴，有時隔1、2年始提出，亦有7年後才申訴，超過公務人員考績法懲處時效，致未能確實懲處之情形。監委表示，調查局所屬人員近年涉犯多起嚴重侵害民眾與內部同仁權益之惡行，顯示該局自人員養成、遴任、法治意識形塑，乃至建構免受恐懼之性別友善工作環境等層面，皆存有重大闕漏，致使侵害受害者權益的犯行一再重複發生，應澈底檢討。調查報告指出，近年各行政機關、學校為落實性別平權與性別暴力防治，針對所屬人員涉性騷擾、性侵害，若事證明確或經行政調查認定屬實，不乏不待司法判決確定，即果斷採取嚴懲、免職等處置。以人事總處提供之2020年至2025年共102件一次記2大過免職、解聘案件觀之，其中事由為性騷擾、性侵害、偷拍性影像等情事，計有19件，顯示各機關面對所屬人員涉犯重大性別事件時，多能透過免職、解聘等實質手段汰換不適任人員，維護公務紀律與職場安全。對照調查局近年對於所屬人員涉及嚴重言語、肢體侵犯或存有職務隸屬之權勢性騷擾案件，多以申誡、記過處分，又對於明確已違反刑法之強制猥褻及拍攝女性、兒少私密性影像等妨害性隱私之犯行，最重多僅予以1大過之處分，並無以2大過汰除不適任人員之機制，顯有輕縱寬貸之虞。該局對此，稱因2025年11月19日公務人員考績法修正施行前，「性騷擾」皆未明列於懲處基準，故該局僅得援例予最重1次記1大過處分。監委表示，行政機關對重大違失人員免職權，為憲法賦予行政權不可或缺之核心權限，調查局長期怠於發揮監督所屬之實效，導致內部紀律鬆弛，未能有效遏阻所屬職員侵害人民權益，亦難以根除內部權勢性騷擾之沉痾，確有違失。監委強調，調查局作為國家執法機關，更應高標準要求所屬之人品、紀律，銓敘部已說明公務人員考績法於2025年11月19日修正明列性騷擾、性侵害等規定是為強調政府態度，但於修法前，公務人員如有重大違失行為，機關本得依修正前考績法規定落實懲處，該局過去僅以輕懲為之，允應針對相關案件逐案重新檢視，從重處置，方能儘速導正機關風氣，挽回國人信心。監委說明，性騷擾係對個人身心及人格尊嚴之嚴重侵害，受害人除需承受身心創傷與揭露案件之壓力，於案件調查期間，須再次回憶遭受性騷擾時的情境脈絡，故為防範受害人於性騷擾案件之處理過程遭遇二度傷害，性騷擾防治法及性別平等工作法均要求處理人員應具專業性，且於調查、審議程序亦強調應納入外部專業意見，以避免因權力結構不對等而影響被害人權益。監委表示，調查局對於正式提出申訴之性騷擾案件，依循「法務部與所屬機關工作場所性騷擾防治措施申訴及處理要點」及「法務部與所屬機關性騷擾防治措施申訴及處理要點」處理，交予該局性騷擾申訴處理會（含外部專家）調查、審議，惟對於礙於權勢未提出正式申訴之性騷擾案件，內部僅交由該局督察處調查處理，先天即缺乏申處會之性平專業與外部專家把關，後天亦無實質防治或環境改善建議，且由各駐區督察人員逐級陳報，則衍生吃案、隱匿情事，已然形成制度性闕漏。導致該局人員須不斷循外界管道檢舉，以伸張正義，除損害局譽，亦加深所屬職員於體制內之二度傷害，確有違失。監委進一步調查指出，調查局多起性騷擾案件是於餐敘酒後發生，甚有行為人稱是為了工作需要而飲酒、不勝酒力，藉詞以酒後失態合理化其酒後性騷擾行為。部分性騷擾、強制猥褻行為是於主管帶同下屬餐敘飲酒後發生，且不僅於進入調查局工作後，有長官帶頭邀集下屬或特意找女下屬飲宴而發生性騷擾等違紀情事，調查人員於訓練期間，即有發生餐席間開放學員飲酒，酒後性侵害之案件，顯示調查局人員從訓練起至後續職場之文化，亟需通盤檢討。調查局對此表示，現行透過各場合宣導提醒同仁避免無謂飲宴，也要求若長官要帶同仁飲酒，應評估有公務交流之必要，且不得過度飲酒、不可發生不檢言行。法務部對於該局之應酬文化，亦認為不可鼓勵，表示將透過舉才策略逐步改善風氣。監委沉痛呼籲，性騷擾等犯行，非但違反法規、破壞機關信譽，且往往涉及職場權力濫用，而不當飲酒則易造成紀律鬆散，輕則影響職務執行效率，重則觸犯法律，該局若未妥為監督，無疑縱容「以應酬為名，行騷擾之實」之職場文化。行政機關各級主管本應擔負確實監督屬員之責，該局允應針對因酒犯紀與不當飲宴之涉案人員及主管，從嚴處理並落實再教育，方能確實整飭風紀。