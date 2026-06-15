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在巴基斯坦、美國總統川普（Donald Trump）接連宣布，美國與伊朗已達成和平協議後，伊朗方面也在當地時間15日凌晨確認已敲定和平協議，為這場自2月開始的戰爭帶來結束訊號。不過仔細觀察協議發佈時間，可以發現十分耐人尋味。據美國官員透露，伊朗刻意延後公布協議，為的就是避免消息在伊朗時間6月14日、美國總統川普（Donald Trump）生日當天對外發布。根據美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名美國官員向媒體透露，德黑蘭當局不希望在伊朗時間午夜前宣布協議，原因在於當天恰逢川普生日。最終，伊朗也算「部分」如願以償，因為協議聲明直到午夜過後數分鐘才正式發布，使公布日期在伊朗已進入6月15日週一。不過由於時差因素，協議公布時伊朗已經跨入15日，但美國仍處於6月14日週日，也就是川普80歲生日當天。有分析認為，伊朗此舉顯示其不願讓這項重大外交成果被外界解讀為送給川普的「生日賀禮」，同時也反映雙方在政治宣傳層面的敏感考量。