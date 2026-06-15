我是廣告 請繼續往下閱讀

陳其邁當年冷處理 反觀賴瑞隆「攻擊柯志恩家人」

隨著年底縣市首長選舉腳步逼近，各地選情也打得火熱，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆，近日公開質疑對手柯志恩的資產、家人都在美國，卻要選高雄市長，高雄人沒辦法接受；柯志恩則反擊相關指控完全是瞎扯、不實的典型選舉抹黑。對此，國民黨港湖議員參選人陳冠安也站出來挺柯，怒嗆賴瑞隆「噁心至極」，選戰起手式竟是攻擊柯志恩家人？陳冠安提到，自己曾任2022年柯志恩競選發言人和新媒體部主任，他深知當時無論是領先的陳其邁、落後的柯志恩，其實都是開大門、走大路，堂堂正正的直球對決。他直言，選舉可以有交鋒，但要的是政見願景的交鋒，陳其邁作為從始而終的大幅領先者，自然毋須對柯志恩採取負面抹黑戰術；柯志恩即使大幅落後，也從未對陳其邁家人有任何攻擊，這就是政治人物該有的品格。「但堂堂正正、光明磊落的正向品格，似乎與8088的賴瑞隆八桿子打不著邊際。」陳冠安怒嗆對方，一點名柯志恩，就是談柯的家人，讓他難以想像，真正大幅領先對手的候選人，會用這種側翼的方式來進行政治抹黑攻擊，並提到當年陳其邁就沒這樣做，整場選戰，陳都對柯保持冷處理、降低熱度的策略；然而，自稱大幅領先的賴瑞隆攻擊柯志恩家人，被綠營渲染大幅落後的柯志恩反而不打賴瑞隆的家人？陳冠安認為，賴瑞隆之所以自甘成為側翼，用柯志恩的家人來政治攻擊，正是來自於對五五波選情緊繃的焦慮，只有差距小、被追上的候選人，才會想要打負面選戰；如果是大幅領先，抑或是迎頭趕上，那自然就會延續正面選舉的策略。陳冠安直言，賴瑞隆的失格、賴瑞隆的側翼化，正是來自於他選情被柯志恩弭平差距的焦慮。