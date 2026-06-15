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美國總統川普宣布美伊達成協議，美方解除對伊朗海上封鎖，帶動台北股市今（15）日開盤上漲278.83點、來到44447.87點，隨後漲幅擴大到千點之上，盤中最高來到45483.63點，終場上漲1227.95點或2.78%，收在45396.99點，成交量為1.06兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲3.63點、來到423.35點，盤中最高來到433.05點，終場上漲9.65點或2.3%，收在429.47點，成交量為2260.28億元。今日個股成交量排行榜前五名為：聯電、友達、華邦電、南亞科、群創；個股成交值排行榜前五名為：台積電、南亞科、聯發科、聯電、華邦電。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲50元、來到2360元，終場上漲65元或2.81%，收在今日最高價2375元，挹注大盤指數就有521點；聯發科開盤上漲175元、來到4355元，盤中最高來到4545元，終場上漲290元或6.94%，收在4470元；不過台達電開高走低，開盤上漲95元、來到2310元，盤中最高來到2320元，尾盤遇到賣壓襲擊，終場下跌5元或0.23%，收在2210元。不只權值股帶頭走高，連高價股也一同走強，倍利科、創意、台燿、聯友金屬-創、雍智科技、高力、大立光攻上漲停板，創新服務上漲逾8%，宜鼎上漲逾6%。PCB族群也持續走高，柏承、松上、嘉聯益、台燿、南亞、精成科攻上漲停板，敘豐上漲逾8%，騰輝電子-KY、臻鼎-KY、博智、達航科技上漲逾6%。被動元件概念股也持續受到資金追捧，多檔攻上漲停板，包括鈞寶、金山電、日電貿、鈺鎧、禾伸堂、信昌電、國巨*、華容、大毅、華新科、凱美、蜜旺實、光頡、雷科、立敦、千如、臺慶科，此外，天二科技上漲逾8%。記憶體族群也有買單敲進，華邦電攻上漲停價189元，力積電上漲逾9%，旺宏上漲逾8%，南亞科上漲逾5%。第三代半導體也表現強勁，環球晶、朋億*、華新科、合晶、凱美、中美晶、嘉晶、越峰攻上漲停板，朋程上漲逾8%，泰谷、茂矽上漲逾6%。