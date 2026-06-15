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就在美國與伊朗歷經數月的軍事衝突、終於在日前達成和平協議的前幾個小時，伊朗國家足球隊低調飛抵洛杉磯，準備迎戰F組首輪對陣紐西蘭的賽事。這不僅是世界盃歷史上首度出現「主辦國與交戰之國家相遇」的奇觀，美國政府在賽前的一連串政治刁難，更引發伊朗全隊的強烈抗議，直言世界盃傳遞和平與喜悅的初衷已被徹底踐踏。由於先前爆發的軍事衝突，美國前總統川普（Donald Trump）曾在社群平台Truth Social上公開發文，暗示伊朗隊若到美國參賽將面臨生命安全威脅，甚至直言「他們不該出現在那裡」。儘管國際足聯（FIFA）最終協調伊朗順利參賽，但作為主辦國的美國仍私下使出許多政治小動作。伊朗隊原本計畫在美國本土設立訓練基地，卻遭到美方拒絕，迫使伊朗全隊只能將「大本營」安置在美墨邊境的墨西哥蒂華納（Tijuana），只有在臨近比賽時才能入境美國，且比賽一結束就必須立刻飛回墨西哥。不僅如此，包含多位伊朗隨隊官員、甚至連FIFA指派的索馬利亞籍主審奧爾坦（Omar Artan）都遭到美國拒發簽證。種種刁難導致伊朗隊在抵達洛杉磯當天，飛機二度降落才成功著陸，連賽前記者會都因此大遲到。「這種行為已經嚴重對足球精神帶來了負面衝擊。」伊朗總教練加萊諾伊（Amir Ghalenoei）在記者會上憤怒直言：「不論比賽是贏是輸，這種被政治干預的感覺都讓人非常難受。我們本該更早開始調整狀態，但繁瑣的交通嚴重影響了我們的備戰。」此外，在國際足總（FIFA）官員於洛杉磯賽前記者會上嚴厲警告媒體「只能提問體育相關問題」後，加洛諾伊與前國際米蘭、現效力於奧林匹亞科斯的明星前鋒塔雷米（Mehdi Taremi）皆表達了強烈不滿。塔雷米在記者會後忍不住自嘲：「根本沒有人問足球問題。」隨後直言：「我們感受到了前所未有的緊張感。世界盃原本該帶來的和平與喜悅，這次完全被摧毀了。這嚴重損害了FIFA想傳遞的訊息。」除了主辦國的冷落，伊朗隊在抵達位於曼哈頓海灘的球隊酒店時，大量反現任伊朗政權的示威者隨即包圍酒店抗議。現場部署了大量防暴警察、警犬、移動監控設備與無人機，維安層級拉到最高。許多僑民認為這支國家隊是「政府的魁儡」，無法代表人民。此外，支持反對派的球迷計畫攜帶伊朗伊斯蘭革命前的「獅子與太陽」舊國旗進場，目前該旗幟已被國際足聯列為球場禁旗，政治煙硝味極其濃厚。面對複雜的政治獵巫，塔雷米無奈表示：「國家隊是為了全體伊朗人民而戰，不論是在國內還是身處海外。我們不是政治人物，足球應該是團結所有派別的工具。」