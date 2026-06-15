我是廣告 請繼續往下閱讀

▲比大營是從美國引進的連鎖披薩品牌，曾在台灣有19家分店，黃大煒唱過廣告歌。（圖／翻攝自 張哲生YT）

▲拿坡里的炸雞比披薩還有好評。（圖／拿坡里提供 www.0800076666.com.tw）

資深音樂人黃大煒本月初在夏威夷去世，享壽61歲。他生前除了譜寫出〈讓每個人都心碎〉、〈你把我灌醉〉等名曲，也曾經為自美國引進的披薩店「比大營（Pizza Inn）」創作＆演唱廣告歌，當年的廣告至今仍由懷舊達人張哲生發布在網上流傳，勾起老饕無限回憶。不過比大營只來台6年就結束，之後由三商集團接手後更名為「拿坡里」披薩，反而炸雞更受到歡迎，還被形容是「被披薩耽誤的炸雞店」。黃大煒在夏威夷長大，從小接受美式文化的薰陶，讓他成為打造美式披薩店廣告歌的絕佳人選。1990年6月比大營在天母開了台灣的第一家店，接著又進軍北市東區、在明曜百貨旁又開了分店，馬上和必勝客、柏芝碧莎等披薩店連鎖品牌打成一團，於是在廣告中強打中文主題曲，拉近與台灣消費者的距離，雖然只是半分鐘的廣告歌，黃大煒還是展現了音域轉換的實力，讓人聽了留下印象。不少網友看到重新被翻出的比大營廣告，都直呼喚起回憶，不然都忘掉台灣曾經有這個品牌。當時一片大披薩曾有300多元的價格，其實並不便宜，比大營曾推出披薩吃到飽，一度成為熱門的聚餐場所。也有網友感嘆：「小時候好常看到這廣告，但都吃不到。」也有人記得小時候曾經吃過，更有網友表示，比大營已經「轉生」成了拿坡里披薩。事實上，比大營在台灣才做了6年半，1996年12月20日起全台19家門市就都停止營業，後來才被三商集團接手、改為拿坡里披薩，強調要走「平價美味」的路線，結果反而是炸雞被讚醃料獨特、外皮酥脆肉質嫩，比披薩更獲好評，意外成了一大特色。至於黃大煒，從來台發行首張專輯《David 黃》還是英文，第2張《讓每個人都心碎》改唱國語、主打歌受到歡迎，為他贏來唱廣告歌的機會，卻一直到第4張專輯《手下留情》才因〈你把我灌醉〉贏得市場上的銷售佳績，也成為他最具代表性的作品，但之後他個人專輯產量不能算豐富，常常隔好幾年才出一張，昨（14）日他去世的消息公開，更讓粉絲感到不捨。