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毒駕事件頻傳，今年1至5月共查獲6730件毒駕，今年至止已18人命喪於毒駕肇事。今天6月15日是警察節，新北市長侯友宜宣布，為提升警察安全，市府投入近5億元經費，加速汰換老舊及逾齡警用車輛，並優化值勤環境，已有17座辦公廳舍落成。侯友宜表示，守護人民安全，是警察的使命；守護警察安全，是我們的責任。近年毒駕等新型態犯罪增加，警職工作的艱辛與風險遠超過想像。打擊犯罪、維護交通、捍衛治安，新北市政府和各位並肩作戰！侯友宜宣布，投入近5億元經費，加速汰換老舊及逾齡警用車輛、優化值勤環境，目前有17座警察廳舍已落成，15處正在規劃或施工、打造AI輔助與大數據整合的決策系統，推動智慧科技警政。最後侯友宜說，「今天是警察節 ，向所有堅守崗位的警察致上最高敬意。你們平安，才是民眾的幸福。」