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赴美前先訪北京 鄭麗文「雙邊布局」引華府關注

「和平之鏈」論述遭追問 美方質疑國防戰略

智庫示警「北京因素」 鄭麗文訪美成2028試水溫？

國民黨主席鄭麗文的訪美行程，原被視為布局2028總統大選、提升國際能見度的重要一步，然而卻在華府觸礁。根據新加坡《海峽時報》（The Straits Times）報導，美國外交圈對鄭麗文此行評價不一，有人士形容她「有抱負，但或許有點天真」，不僅未能如願與美國總統川普會面，原安排的白宮國家安全會議（NSC）接觸也生變，華府圈憂心鄭麗文正遭北京利用。鄭麗文今年4月曾赴北京，與中國國家主席習近平會面，成為近10年來首位與習近平會晤的國民黨主席。挾著這項政治象徵，鄭麗文此次赴美，外界原期待能在華府建立新的溝通管道。不過報導提到，鄭麗文爭取會見川普未果，與白宮國安會官員的會面也被臨時取消。國民黨方面則表示，雙方已進行機密會談，否認外界破局之說。雖然鄭麗文仍與部分美國共和黨重量級人士進行交流，包括參議員蘇利文（Dan Sullivan）、眾議員馬斯特（Brian Mast）、金映玉（Young Kim）及戴恩斯（Steve Daines）等，但美方對國民黨在立法院削減部分國防預算的疑慮，也成為會談焦點，多名議員不僅因此拒見，蘇利文更早在2月就曾怒噴國民黨「向中共低頭」、「玩火」。鄭麗文此次訪美主打「第一島鏈轉型為和平與繁榮之鏈」的兩岸論述，希望傳達降低衝突、增加交流的政策方向。然而，這套說法在華府政策圈引發討論，部分美方人士認為，在中國軍事壓力持續升高的背景下，台灣若強調和平倡議，卻缺乏相對應的國防與安全戰略，可能難以獲得美方信任。在紐約亞洲協會（Asia Society）座談中，前美國國務院亞太助卿羅素（Danny Russel）與亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）也針對兩岸問題提出尖銳提問。羅素追問，如果台灣存在並不威脅中國，為何中國仍持續對台施壓；夏偉則質疑，習近平是否真的能接受台灣維持民主現狀；鄭麗文則強調，台灣不會步上香港後塵，卻被羅素反諷：「妳的目標令人欽佩，妳的樂觀令人印象深刻。」報導指出，部分華府智庫人士對鄭麗文親北京交流的政治訊號抱持高度警戒，前白宮國安會東亞事務高級主任韋德寧（Dennis Wilder）表示，美方擔心鄭麗文淪為北京棋子，再加上其未獲得川普、國會的高規格接待，這恐怕也凸顯出美國其實更傾向支持民進黨。此外，德國馬歇爾基金會（GMF）印太專案常務董事葛來儀（Bonnie Glaser）也認為，若缺乏具體國防投入，單靠談判尋求安全保障根本「不切實際」。另有學者葉耀元分析，鄭麗文此行除了與美方溝通，也可能具有布局海外支持、凝聚僑界資源，以及11月地方選舉，同時也在觀察2028總統大選環境的政治意義。