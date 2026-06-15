生活周遭其實藏有許多小彩蛋！有民眾發現台北捷運紅線的「復興崗站」藏許多「小兵」雕像，正在執行秘密任務，大讚超級可愛，還有其他人笑說「這讓我想到皮克敏」、「台灣皮克敏」，其實這是台北捷運的裝置藝術「小兵立大功」，除了在復興崗站有小兵雕像，關渡站也有「動物狂歡節」裝置藝術，等你在捷運站各個角落發現它們。
小兵捷運站執行任務 眾喊：現在才發現
原PO在IG發文分享，自己到從來沒有去過的「復興崗站」收集捷運電子章，意外發現捷運小彩蛋！原來是捷運站裡有各種「小兵」雕像，這些綠色小兵配合捷運站場景，散布在捷運站內「執行任務」，像是有在整線的小兵、偵察兵、旗兵，甚至還有在治療鴿子的醫護兵，相當有趣。
有人看到後，覺得小兵們很像熱門手遊《Pikmin Bloom》的皮克敏們，「這讓我想到皮克敏」、「台灣皮克敏」，也有人感到相當驚喜，「去這麼多次完全沒發現」、「也太有創意了吧！搭車的小驚喜」、「好可愛」、「設計師：終於有人發現了」。
關渡也藏動物彩蛋 盼喚醒環保意識
原來這是台北捷運的「小兵立大功」裝置藝術，2019年時以經典綠色軍人公仔玩具為概念，創作10組跟捷運站場景互動的雕像，像是躲在花圃中拿著望遠鏡的偵察兵，連接1、2號月台的天橋上，也有「行走的女青年工作大隊」；詢問處上方還有在監聽的小兵，除了在執行軍務的小兵之外，也有協助分發沙包、清理窗戶的士兵。
不僅復興崗站有小兵，捷運關渡站也有「動物狂歡節」藝術裝置，以關渡自然公園的動物們為主角，將動物們面對的殘酷現實，以黑色喜劇的方式呈現在捷運站各角落，像是被網子纏住的家燕、用垃圾築巢的夜鷺、翻垃圾桶的綠繡眼、用塑膠瓶罐當殼的寄居蟹等，希望大眾在看到這些動物「自嘲演出」背後的環保議題。在北捷「動物狂歡節×小兵立大功」官網中，可以查到這些裝置藝術的位置，也有它們的背景故事，下次不妨去捷運站尋寶看看。
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原PO在IG發文分享，自己到從來沒有去過的「復興崗站」收集捷運電子章，意外發現捷運小彩蛋！原來是捷運站裡有各種「小兵」雕像，這些綠色小兵配合捷運站場景，散布在捷運站內「執行任務」，像是有在整線的小兵、偵察兵、旗兵，甚至還有在治療鴿子的醫護兵，相當有趣。
有人看到後，覺得小兵們很像熱門手遊《Pikmin Bloom》的皮克敏們，「這讓我想到皮克敏」、「台灣皮克敏」，也有人感到相當驚喜，「去這麼多次完全沒發現」、「也太有創意了吧！搭車的小驚喜」、「好可愛」、「設計師：終於有人發現了」。
關渡也藏動物彩蛋 盼喚醒環保意識
原來這是台北捷運的「小兵立大功」裝置藝術，2019年時以經典綠色軍人公仔玩具為概念，創作10組跟捷運站場景互動的雕像，像是躲在花圃中拿著望遠鏡的偵察兵，連接1、2號月台的天橋上，也有「行走的女青年工作大隊」；詢問處上方還有在監聽的小兵，除了在執行軍務的小兵之外，也有協助分發沙包、清理窗戶的士兵。
不僅復興崗站有小兵，捷運關渡站也有「動物狂歡節」藝術裝置，以關渡自然公園的動物們為主角，將動物們面對的殘酷現實，以黑色喜劇的方式呈現在捷運站各角落，像是被網子纏住的家燕、用垃圾築巢的夜鷺、翻垃圾桶的綠繡眼、用塑膠瓶罐當殼的寄居蟹等，希望大眾在看到這些動物「自嘲演出」背後的環保議題。在北捷「動物狂歡節×小兵立大功」官網中，可以查到這些裝置藝術的位置，也有它們的背景故事，下次不妨去捷運站尋寶看看。