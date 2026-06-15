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19歲旅美好手蘇嵐鴻，去年10月與聖地牙哥教士簽下77.5萬美元（約合新台幣2441萬）簽約金，展開旅美生涯。近日由球迷挖出2024年曾在澄清湖棒球場上演精采美技的場邊球僮，竟然就是蘇嵐鴻本人，開玩笑說中職連球僮都有旅外實力，「蘇嵐鴻厲害，考古的也厲害」、「連球僮都那麼高水準？」、「旅美小聯盟球員打工辛酸畫面流出 (大誤)」蘇嵐鴻2025年從三民高中畢業後，被教士相中，以77.5萬美元簽約金綁定這位台灣潛力新秀，隨後在今年3月新秀對抗賽中，中繼上場一局無失分、2次三振，還飆出生涯極速97英里，讓台灣球迷一片讚好。近日有球迷就翻出2024年5月12日在澄清湖、由台鋼雄鷹對上味全龍比賽，八局下魔鷹打出強勁界外球被一位外野球僮精彩接殺的片段，當時該為球僮就受到關注，想不到就是如今旅美的蘇嵐鴻。實際上，蘇嵐鴻本身就是高雄子弟兵，不僅三級棒球都在高雄就讀，還是台鋼雄鷹球迷，當時仍是高中生的他，在中職場邊打工、也趁機見習職業賽場。看到當年中職場邊上演美技的球僮，竟然就是如今的旅美好手，球迷紛紛笑讚中職連球僮都有旅美實力，還有人開玩笑說，蘇嵐鴻當時目的應該是去看台鋼雄鷹知名韓援Mingo，「難怪他說喜歡Mingo」、「他會不會主要是去看mingo的」