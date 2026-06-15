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2026年世界盃足球賽小組賽F組戰火引燃，瑞典隊在蒙特雷（Monterrey）迎戰突尼西亞，上演了一場精彩的進攻大秀。瑞典隊全場展現出強大的宰制力，最終以5：1大勝對手，成功搶下小組賽首勝，積分一舉躍居分組第一。球隊主力阿亞里（Yasin Ayari）單場梅開二度，帶動球隊拿下開門紅。開賽僅7分鐘，瑞典中場阿亞里便以一記石破天驚的遠射破門，為球隊吹響進攻號角。第30分鐘，當家前鋒伊薩克（Alexander Isak）冷靜施射擴大領先優勢。雖然突尼西亞在半場結束前，靠著梅布里（Hannibal Mejbri）助攻、雷基克（Omar Rekik）頭球追回一分，這曾一度讓外界以為突尼西亞有望展開反擊，但下半場戰局卻呈現一面倒的發展。下半場開賽後，瑞典隊攻勢更加兇猛。第60分鐘，約克雷斯（Viktor Gyokeres）攻入個人本屆賽事首球；替補上陣的斯萬伯格（Matthias Svanberg）隨後錦上添花，儘管該球一度因疑似越位進入VAR審核，最終仍確認進球有效。比賽尾聲，表現出色的阿亞里展現精湛腳法，以一記強勁的遠射完成個人梅開二度，將比分鎖定在懸殊的5：1。這場5：1的大勝讓瑞典全隊士氣大振。這是瑞典隊自1994年美國世界盃擊敗保加利亞以來，首次在單場世界盃比賽中攻入4球以上，展現了時隔多年再次衝擊金盃的強大野心。此役過後，瑞典隊憑藉進球差優勢，力壓同組其他對手暫居F組榜首。由於稍早F組的另一場焦點戰，強權荷蘭隊意外被日本隊以2：2逼平，這場大勝讓瑞典隊在小組賽出線的形勢一片大好。突尼西亞整場比賽在防守端顯得極為掙扎，門將查馬克（Mouhib Chamakh）的幾次失誤成為失球關鍵。儘管隊長斯希里（Ellyes Skhiri）試圖穩定軍心，但面對瑞典全場的高壓逼搶與快速反擊，球隊防線顯得疲於奔命。美國媒體《The Athletic》形容這場比賽「瑞典隊踢得無情且充滿活力」，突尼西亞雖然在梅布里的組織下偶有亮點，但整體的失誤率過高，導致球隊在強大的瑞典攻勢下完全潰敗。