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▲「卓越品格兒少運動聯盟」執行長柯志賢表示，聯盟也將逐步發展羽球、足球等運動，幫助更多高關懷與弱勢孩子透過運動建立品格、找到自信。（圖／翻攝畫面）

▲田本玉教練（左）強調，「運動員平日的學習態度、生活態度、球場上的拼戰精神與團隊合作，才是一輩子的事」。（圖／翻攝畫面）

▲迷客夏總經理黃士瑋表示，「迷客夏 綠光公益計畫」全力支持「卓越品格兒少運動聯盟」。（圖／翻攝畫面）

為回應社會弱勢與高關懷兒少的成長與品格教育需求，「卓越品格兒少運動聯盟」於13日成立。聯盟以籃球作為首發運動項目，盼為經濟弱勢、缺乏家庭陪伴及高關懷家庭兒少，打造安全、正向且免費的學習管道。「品格量化籃球聯盟」成立旨在為經濟弱勢、缺乏家庭陪伴及高關懷家庭的兒少，建構安全、正向且免費的學習管道。透過長期陪伴、系統化訓練與品格量化教育，幫助孩子在運動中建立責任感、自律、情緒管理與團隊合作能力。聯盟會長由長年深耕基層籃球教育的田本玉教練擔任，並邀請台鋼獵鷹球員張志豪為聯盟代言人，結合教育界與職業球壇的雙重力量，共同成為弱勢孩子生命中的重要引路人。田本玉強調，籃球員不能打籃球一輩子，但平日的學習態度、生活態度、球場上的拼戰精神與團隊合作，才是一輩子的事，這樣的理念與聯盟核心精神高度一致，也成為本次聯盟成立的重要價值基礎。聯盟執行長柯志賢表示，我們希望孩子在球場上學到的，不只是得分與勝負，而是如何面對挫折、與人合作，並學會為自己的人生負責。許多弱勢兒少只是缺乏一個機會與被看見的舞台，籃球是媒介，除了專業球技訓練，課後陪伴、營養補給與品格塑造更是重要，聯盟想要成為弱勢兒少最堅實的後盾。聯盟中的一位學員小燁，是聯盟公益理念最真實的見證。小燁曾因家庭狀況與缺乏陪伴，長時間在外遊蕩，並在錯誤環境中逐漸養成偏差行為，成為學校與社區眼中的高關懷個案；然而，在教練與志工的長期陪伴下，他透過固定訓練與比賽學習情緒管理與自我要求，逐漸從衝動轉為穩定，並在場上學會與隊友合作、在場下承擔生活責任。現在的他更想回到卓越品格籃球擔任助理教練，如同現在陪伴他的教練一樣，將這份愛與善的循環傳承下去。柯志賢強調，未來將持續串連更多學校、社區與企業夥伴，期待能有更多社會大眾與企業一同加入響應，募集更多公益資源。聯盟也將逐步發展羽球、足球等運動，幫助更多高關懷與弱勢孩子透過運動建立品格、找到自信，從球場出發，走向翻轉命運的寬廣人生舞台。