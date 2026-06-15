第21屆KKBOX風雲榜13日在台北小巨蛋登場，集結多組海內外歌手輪番開唱，不少歌迷也拿起手機記錄舞台畫面，演唱會結束後，卻傳出雷射燈疑似掃向觀眾席，造成手機鏡頭受損。有歌迷在Threads發文表示，自己才換半年的iPhone17Pro鏡頭，疑似遭突如其來的雷射光燒壞，後續維修費用估計要8000元，讓他無奈直呼「花4000元看完風雲榜，還要花8000元修鏡頭」。Furch Lab攝影實驗室站長Furch提醒，雷射光能量集中，很容易損害感光元件，只要光束正對鏡頭，即使只是掃過去，也可能造成損傷。
雷射光掃向觀眾席，手機鏡頭疑似被燒壞
原PO在Threads發文表示，原本以為「雷射光不打觀眾」應該是常識，當下發現雷射光往觀眾席打過來後，已經趕緊把手機放下，但仍來不及，剛換半年的iPhone 17 Pro鏡頭疑似直接被雷射燒壞，後續還得自掏腰包維修。民眾也提到，後續雷射光甚至疑似直接往整區觀眾臉上掃，讓人笑不出來。
民眾回應：三樓也看到 鏡頭瞬間多黑點
事件曝光後，也引發同場觀眾討論。有民眾留言表示，自己坐在三樓也有看到雷射光掃向觀眾席，當下就覺得該區域「很不妙」；也有觀眾反映，手機鏡頭瞬間多出黑點，過去看表演、聽團都沒有遇過類似情況，也有人指出，從對面座位看過去，能看到該區觀眾頭上出現各式雷射圖案，讓人不禁擔心除了手機鏡頭可能受損，若強光直接掃到眼睛，也會讓觀眾感到不安。
專家提醒：雷射光能量集中 能不拍就不要拍
事實上，手機或相機被雷射光掃到而損壞，並非第一次發生，之前有民眾拍燈會，回家後竟發現手機鏡頭出現紫斑，原來是相機感光元件受損。Furch Lab攝影實驗室站長Furch提醒，雷射光能量集中，很容易損害感光元件，只要光束正對鏡頭，即使只是掃過去，也可能造成損傷。
Furch說明，若只是鏡頭表面受損，畫面通常不太會留下非常清楚的痕跡，多半會以耀光、模糊、鬼影等方式呈現；但如果照片中出現邊界明確的黑點、亮點，就可能是感光元件出問題。可惜的是，目前雷射光對攝影器材來說仍難以完全預防，就算是10萬元以上的相機，只要被高能量雷射光掃到，一樣可能需要送修。因此不論是演唱會、音樂節或燈會，只要看到現場有雷射光亂掃，就要特別注意。
拍演唱會最好先收手機
Furch也提到，較有經驗的大型舞台，通常不會讓雷射光掃向觀眾席；反而是一些距離較近的小舞台或燈光展演，更容易因角度與距離問題，讓觀眾的手機、相機暴露在雷射光風險中。目前避免雷射光損害的方式有限，一是使用傳統單眼相機DSLR，因為反光鏡結構在某些拍攝狀態下可降低感光元件直接暴露的機會；另一種是等待專門針對舞台雷射開發的濾鏡產品，若未來能濾掉多數雷射能量，或許有機會降低風險。不過現階段一般民眾拿手機拍攝時，最實際的方法仍是避免正對雷射光拍攝。
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原PO在Threads發文表示，原本以為「雷射光不打觀眾」應該是常識，當下發現雷射光往觀眾席打過來後，已經趕緊把手機放下，但仍來不及，剛換半年的iPhone 17 Pro鏡頭疑似直接被雷射燒壞，後續還得自掏腰包維修。民眾也提到，後續雷射光甚至疑似直接往整區觀眾臉上掃，讓人笑不出來。
事件曝光後，也引發同場觀眾討論。有民眾留言表示，自己坐在三樓也有看到雷射光掃向觀眾席，當下就覺得該區域「很不妙」；也有觀眾反映，手機鏡頭瞬間多出黑點，過去看表演、聽團都沒有遇過類似情況，也有人指出，從對面座位看過去，能看到該區觀眾頭上出現各式雷射圖案，讓人不禁擔心除了手機鏡頭可能受損，若強光直接掃到眼睛，也會讓觀眾感到不安。
專家提醒：雷射光能量集中 能不拍就不要拍
事實上，手機或相機被雷射光掃到而損壞，並非第一次發生，之前有民眾拍燈會，回家後竟發現手機鏡頭出現紫斑，原來是相機感光元件受損。Furch Lab攝影實驗室站長Furch提醒，雷射光能量集中，很容易損害感光元件，只要光束正對鏡頭，即使只是掃過去，也可能造成損傷。
Furch說明，若只是鏡頭表面受損，畫面通常不太會留下非常清楚的痕跡，多半會以耀光、模糊、鬼影等方式呈現；但如果照片中出現邊界明確的黑點、亮點，就可能是感光元件出問題。可惜的是，目前雷射光對攝影器材來說仍難以完全預防，就算是10萬元以上的相機，只要被高能量雷射光掃到，一樣可能需要送修。因此不論是演唱會、音樂節或燈會，只要看到現場有雷射光亂掃，就要特別注意。
拍演唱會最好先收手機
Furch也提到，較有經驗的大型舞台，通常不會讓雷射光掃向觀眾席；反而是一些距離較近的小舞台或燈光展演，更容易因角度與距離問題，讓觀眾的手機、相機暴露在雷射光風險中。目前避免雷射光損害的方式有限，一是使用傳統單眼相機DSLR，因為反光鏡結構在某些拍攝狀態下可降低感光元件直接暴露的機會；另一種是等待專門針對舞台雷射開發的濾鏡產品，若未來能濾掉多數雷射能量，或許有機會降低風險。不過現階段一般民眾拿手機拍攝時，最實際的方法仍是避免正對雷射光拍攝。