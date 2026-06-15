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▲朴敘允（左）在《鐵拳教育》飾演假裝遭受性騷擾，害班導師被肉搜網暴的網紅韓芮梨。（圖／翻攝自Netflix）

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後，引發超高討論。事實上，劇中的案件大部分都是真實案例，其中在第3集中，網紅韓芮梨（朴敘允 飾）謊稱被班導師性騷擾，導致對方輕生的事件竟也有原型。據悉，該案件是影射2017年發生的「上西中學校教師誣告自殺事件」，該學校7名女學生集體告一名男數學教師性騷擾，導致該名教師不僅遭到調查，還遭到網暴，就算警方判定無嫌疑，他最終還是不堪折磨而選擇輕生。該事件原型取自於2017年在全羅北道、全校僅有19名學生的「上西中學校教師誣告自殺事件」。全校的8名女學生中，共有7人集體控告一名54歲的男性數學教師性騷擾，陳述書把教師對學生表現好時給予的口頭表揚、輕拍肩膀，或在學生打瞌睡抖腳時的輕拍膝蓋提醒等舉動，扭曲為「揉」、「捏」或「猥褻」，導致這名教師名譽受損，不僅要接受調查，地方教育廳與媒體還在調查前就進行公審，讓他受到大量網暴。而在調查期間，涉案女學生及全校學生得知事態嚴重後，除了一名患有智力障礙的女學生外，其餘18名學生及全體家長都集體向教育當局遞交請願書為教師澄清。裡面寫著涉案學生是因在夜間的課後自習中，不滿該名教師的管教，為了報復才會做出虛假指控。警方深入調查後，認為難以證實教師有猥褻意圖，並判為無嫌疑結案。但儘管如此，全羅北道教育廳學生人權教育中心仍決定繼續調查，輿論也持續延燒。最終因外界輿論導致的名譽毀損、與龐大壓力下的精神折磨，該名教師在停職期間，被發現於一處住宅的車庫內輕生，現場留下了寫有「對不起家人和所有人」的遺書，這個事件也成為韓國最廣為人知的校園悲劇之一。在《鐵拳教育》的劇情中，身為高中網紅的韓芮梨，因不滿班導師高英秀（權赫 飾）的管教，而假裝把頭髮、衣服弄亂後，拍影片指控班導師對自己性騷擾，導致對方遭到嚴重網暴與肉搜，最終在下班後於車內輕生，誇張劇情讓大家看傻眼，但沒想到真實事件卻比劇情更讓人崩潰。