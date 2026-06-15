中華職棒37年明星賽球迷投票今（15）日晚間23點59分結束，根據最新戰況，效力統一獅的台灣隊長陳傑憲，在投票最後一天不敵百萬象迷灌票，被兄弟外野手岳政華超車，中信兄弟也暫時達成明星賽霸榜12位置的目標，但截稿前距離投票結束仍有12小時，陳傑憲與岳政華票數差距約1200張票，前者仍有機會奪回屬於自己的外野席位。
百萬象迷發力 陳傑憲稍早正式被超車
明星賽投票從上月底26日中午展開，多數位置一度由富邦悍將球員領先，後續經由百萬象迷發力，陸續奪還各位置，直到第2周開始，就由兄弟球員佔據其中11個位置，僅剩下陳傑憲一人在外野苦撐。
隨著投票截止日快到，昨晚岳政華票數就逐漸逼近陳傑憲，擷取自中午前統計，前者也率先突破38萬1000張票，正式超越陳傑憲，中信兄弟也達成霸榜12位置的成就。
中信兄弟奪還明星賽 霸榜全12位置
目前各位置上，先發投手為羅戈、中繼投手呂彥青、後援投手李振昌、捕手高宇杰、一壘手許基宏、二壘手岳東華、三壘手王威晨、游擊手江坤宇、外野手則是宋晟睿、張志豪與岳政華，指定打擊陳俊秀，除岳政華剛上位外，其餘位置都有幾乎超過10萬票領先，地位相當穩固。
岳政華本季出賽42場、打擊率2成25、2轟與14分打點，OPS+93，陳傑憲出賽32場、打擊率3成16、2轟與15分打點，OPS+168。
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明星賽投票從上月底26日中午展開，多數位置一度由富邦悍將球員領先，後續經由百萬象迷發力，陸續奪還各位置，直到第2周開始，就由兄弟球員佔據其中11個位置，僅剩下陳傑憲一人在外野苦撐。
隨著投票截止日快到，昨晚岳政華票數就逐漸逼近陳傑憲，擷取自中午前統計，前者也率先突破38萬1000張票，正式超越陳傑憲，中信兄弟也達成霸榜12位置的成就。
中信兄弟奪還明星賽 霸榜全12位置
目前各位置上，先發投手為羅戈、中繼投手呂彥青、後援投手李振昌、捕手高宇杰、一壘手許基宏、二壘手岳東華、三壘手王威晨、游擊手江坤宇、外野手則是宋晟睿、張志豪與岳政華，指定打擊陳俊秀，除岳政華剛上位外，其餘位置都有幾乎超過10萬票領先，地位相當穩固。
岳政華本季出賽42場、打擊率2成25、2轟與14分打點，OPS+93，陳傑憲出賽32場、打擊率3成16、2轟與15分打點，OPS+168。