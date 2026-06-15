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李正皓：黃國昌愛幻想

李正皓：黃國昌民調只有沈發惠的一半

民眾黨主席黃國昌近日出版新書《向光前行》，內容接連引發爭議。書中談及2015年汐止立委選舉時，黃國昌稱當時並非民進黨「禮讓」，而是經過協調，且因汐止民進黨支持者對選情感到絕望，希望他出面打敗國民黨。不過，相關說法日前已遭導演陳文彬還原當年協調過程反駁，名嘴李正皓今（15）日則公布當年民調資料，指黃國昌當時的支持度只有沈發惠的一半。他質疑，若依照民調數字來看，黃國昌並非當時最具勝選實力的人選，與其書中描述的政治情境明顯不同，痛批黃國昌是在自我美化。李正皓今發文表示，黃國昌的新書已經成為了徹底的科幻小說，眾多當事人紛紛出來打臉黃國昌，最新劇情是黃國昌在小說中幻想：「有一群汐止人跑來找我，他們全是民進黨支持者，卻對當地的選情感到絕望。因為在汐止，民進黨從來沒贏過，長期由國民黨資深立委李慶華把持。他們希望我出來參加選戰，希望有一個能夠打敗國民黨的人選」，黃國昌還說有一群新潮流的擺了鴻門宴像黑道一樣威脅他。李正皓批，黃國昌被當事人陳文彬打臉根本沒有一群新潮流、沈發惠也沒有咄咄逼人的態度，唯一有的只有沈發惠用近乎懇求的態度向黃國昌說：「這一碗我謹慎細心地捧了19年，你現在形勢強，我像是被火車撞到，我無話可說。但我希望你要用雙手用心好好捧著這一碗，不要把整碗都摔破、打散了」，為什麼沈發惠會如此難過、放不下？李正皓說，他獨家取得當年新北市立委第十二選區的民調讓大家評判（如下），黃國昌所謂的民進黨支持者絕望、認為他可以打贏李慶華，全是自己幻想出來的內容，民調結果：沈發惠 對 李慶華：33.6% vs 32.7%黃國昌 對 李慶華：23.7% vs 40.2%黃國昌 對 沈發惠：22.7% vs 43.0%李正皓狠批，沈發惠已經贏當時國民黨的立委李慶華，而且黃國昌只有沈發惠的一半，請問這不是禮讓，什麼叫禮讓？一個選前半年民調只有20％的候選人，如果不是民進黨、沈發惠全力支持、站台，最後黃國昌憑什麼勝選？「子系中山狼，得志便猖狂」，這10個字送給黃國昌真的剛剛好。