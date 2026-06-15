新竹市東區高翠路上週二（9日）發生嚴重氣爆，造成2人不幸罹難。新竹市長高虹安責成市府團隊啟動跨局處關懷及協助機制，由消防局、民政處、社會處及東區區公所等單位於昨(14)日晚間，在私立艾唯兒幼兒園共同召開災後協助說明會，向受災住戶說明各項補助、救助及後續協助措施。說明會過程順利，共有81戶住戶領取慰問金，市府也針對民眾關心事項逐一說明，協助受災戶掌握相關權益與申辦流程。
高虹安表示，市民的生命財產安全始終是市府最重要的責任。面對此次突如其來的氣爆事故，市府第一時間即成立跨局處應變機制，投入救災、安置及後續復原工作。感謝受災住戶於說明會中理性溝通並提供寶貴意見，市府將持續整合各局處資源，全力協助受災民眾減輕負擔，以最快速度恢復正常生活。
消防局表示，針對房屋結構未受損(如牆面坍塌、梁柱歪斜等需進一步進行結構鑑定或支撐)、但有其餘建築或財物受損(不含汽機車)之住戶，為因應未來由市府向法院提起民事訴訟求償之需要，處理流程將配合專業估算或鑑定，並依金額全額代墊。受災民眾於洽商估算受損項目時，請一併找市府委任之相關公會或專業人員會同辦理。估算或鑑定完成後，市府將依據專業人員估算或鑑定金額，由市府「全額代墊」撥付求償救助金予受災戶。同時，受災戶於領取款項時，須簽署債權讓與契約，將對私人肇事第三人之損害賠償請求權無償讓與市府，後續由市府統一追償，免去市民面對繁複訴訟的奔波之苦。如有相關疑問可洽詢災害管理科(03-5229508分機5433)。
受災戶6月30日前可洽社會處申領慰問金
工務處指出，針對因本次氣爆導致房屋結構受損嚴重(如牆面坍塌、梁柱歪斜等)之建築物，市府將主動介入，先行代為辦理緊急支撐、危險物拆除以及結構安全鑑定，以防範二次災害發生並穩定公共安全。後續將視專業鑑定的最終結果，積極全力協助住戶辦理建築物之修繕或重建事宜。
民政處表示，受災戶如有法律諮詢需求，可利用市府每週一、三、五下午2時至4時辦理之法律諮詢服務，並透過市民服務專線1999預約諮詢時段；相關服務資訊可至民政處官網查詢。東區區公所亦將持續協助受災戶聯繫市府相關局處，積極回應各項需求，並提供必要之諮詢與協助服務，陪伴受災戶儘速恢復正常生活。
社會處表示，高翠路氣爆案除了第一時間啟動關懷機制，並掌握受影響名單外，14日晚間的災後協助說明會上市府發放慰問金共計81戶。針對尚未領取的民眾，可於6月30日前洽社會處申領，自有住宅者請備妥戶籍資料、身分證及印章。若是租客則請備妥租賃契約、身分證及印章，如有相關疑問可洽詢社會處社會救助與老人福利科(03-5352386分機203或205)。另針對部分民眾住屋毀損，目前接受安置，仍有長期居住需求，後續也將積極協助媒合相關資源，以協助民眾度過難關。
市府呼籲，請受災住戶在進行家園修復前、後，務必拍照留存。於修復完成、準備請款前，請廠商開立詳細之報價單、發票或合法收據。特別注意，因後續市府需進行訴訟求償，發票及收據之抬頭「切勿」填寫機關名稱或機關統一編號，請務必填寫「受災戶姓名」及相關資料，以利後續各項代墊款項與救助作業之推動。
我是廣告 請繼續往下閱讀
消防局表示，針對房屋結構未受損(如牆面坍塌、梁柱歪斜等需進一步進行結構鑑定或支撐)、但有其餘建築或財物受損(不含汽機車)之住戶，為因應未來由市府向法院提起民事訴訟求償之需要，處理流程將配合專業估算或鑑定，並依金額全額代墊。受災民眾於洽商估算受損項目時，請一併找市府委任之相關公會或專業人員會同辦理。估算或鑑定完成後，市府將依據專業人員估算或鑑定金額，由市府「全額代墊」撥付求償救助金予受災戶。同時，受災戶於領取款項時，須簽署債權讓與契約，將對私人肇事第三人之損害賠償請求權無償讓與市府，後續由市府統一追償，免去市民面對繁複訴訟的奔波之苦。如有相關疑問可洽詢災害管理科(03-5229508分機5433)。
受災戶6月30日前可洽社會處申領慰問金
工務處指出，針對因本次氣爆導致房屋結構受損嚴重(如牆面坍塌、梁柱歪斜等)之建築物，市府將主動介入，先行代為辦理緊急支撐、危險物拆除以及結構安全鑑定，以防範二次災害發生並穩定公共安全。後續將視專業鑑定的最終結果，積極全力協助住戶辦理建築物之修繕或重建事宜。
民政處表示，受災戶如有法律諮詢需求，可利用市府每週一、三、五下午2時至4時辦理之法律諮詢服務，並透過市民服務專線1999預約諮詢時段；相關服務資訊可至民政處官網查詢。東區區公所亦將持續協助受災戶聯繫市府相關局處，積極回應各項需求，並提供必要之諮詢與協助服務，陪伴受災戶儘速恢復正常生活。
社會處表示，高翠路氣爆案除了第一時間啟動關懷機制，並掌握受影響名單外，14日晚間的災後協助說明會上市府發放慰問金共計81戶。針對尚未領取的民眾，可於6月30日前洽社會處申領，自有住宅者請備妥戶籍資料、身分證及印章。若是租客則請備妥租賃契約、身分證及印章，如有相關疑問可洽詢社會處社會救助與老人福利科(03-5352386分機203或205)。另針對部分民眾住屋毀損，目前接受安置，仍有長期居住需求，後續也將積極協助媒合相關資源，以協助民眾度過難關。
市府呼籲，請受災住戶在進行家園修復前、後，務必拍照留存。於修復完成、準備請款前，請廠商開立詳細之報價單、發票或合法收據。特別注意，因後續市府需進行訴訟求償，發票及收據之抬頭「切勿」填寫機關名稱或機關統一編號，請務必填寫「受災戶姓名」及相關資料，以利後續各項代墊款項與救助作業之推動。