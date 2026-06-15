第七波信用管制上路後，讓房市觀望氣氛濃厚，新北市預售屋開始出現鬆動了嗎？台灣房屋集團根據最新實價登錄資料統計，新北市前十大預售交易熱區中，高達5區平均單價出現下滑，其中林口、泰山、三重跌幅最明顯；不過，新店靠著央北重劃區強勢拉抬，今年第一季比起去年同期增加33.7％。
林口、泰山、三重跌幅最高 量大有修正壓力
根據最新預售屋實價登錄數據顯示，受到央行房市政策衝擊，新北市部分重劃區與預售交易熱區，今年第一季面臨價格修正壓力。在新北前十大交易熱區中，有5個區域的平均單價較去年同期下滑：
林口區：單價降幅居新北之冠，平均單價從每坪70萬元降至65.5萬元，跌幅達6.7%。
泰山區：平均單價61.5萬元，跟去年同期65.8萬元相較，出現6.6%的修正。
三重區：正式跌破8字頭大關，平均單價從每坪81.7萬元，下修至77.4萬元，跌幅為5.2%。
新莊區：平均單價從73.8萬元，跌至71.6萬元，跌幅2.9％。
中和區：小幅下跌0.7％，平均單價自78.2萬元，下滑到77.7萬元。
重劃區推案量多 削價競爭
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，中央銀行2024年9月開始實施第七波信用管制，至今已近兩年，房市風向已明顯轉向「買方市場」，預售屋推案量大的重劃區，在房市政策與市場觀望氛圍下，建商為了刺激購屋族買房意願，通常會先釋出友善訊號，例如「送裝潢、送家電」等變相讓利手段，若買氣仍未見起色，最終就會走上讓價一途。張旭嵐也分析跌幅最高的前3區下跌原因。
林口區：近年受惠機場捷運、產業園區規劃及人口移入題材，帶動房價快速攀升，不過因為如此，供給量體增加快速，在投資買盤退場後，建商為加速賣出，價格出現些微鬆動。
泰山區：因鄰近新莊副都心及塭仔圳重劃區，過去補漲幅度可觀，如今面臨區域新案競爭，價格回歸理性。
三重區：該區域雖然交通便利、生活機能成熟，不過近幾年預售屋單價快速站上8字頭，已經逼近部分台北市蛋白區水準，在購屋族預算有限及貸款條件趨嚴下，市場接受度受到考驗，因此出現小幅修正。
張旭嵐也表示，從整體來看，目前屬於高檔盤整與個案讓利現象，並不是「全面性崩跌」，具備交通建設、產業發展及人口支撐的區域，長期仍有基本面支撐。
新店、淡水漲幅多 指標個案表現佳
至於新店區平均單價上漲，從去年第一季68.7萬元，到今年第一季均價竟高達91.8萬，增幅33.7%；台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新店區年漲幅超過3成主因，其實是成交個案的地段差異。去年第一季新店的預售屋交易，大多集中在房價相對平實的安坑區域；而今年第一季則是央北重劃區的指標個案銷售亮眼，該案均價超過90萬元、最高單價甚至突破百萬，高價預售案交易大幅拉抬新店今年的預售均價。
年漲幅達17%的淡水區，去年預售屋交易9成以上都位於價格相對親民的淡海新市鎮中後段，其中規劃戶數超過2000戶的「新海城」，是去年淡水預售屋買賣的主力案件，均價約38萬元；今年則是鄰近台北市的竹圍、紅樹林，有預售新案推出，包括「將捷舟際」、「村泉蒔美」等案，均價都高達5字頭，加上今年淡江大橋通車，通車前夕周邊房價也略有起色，帶動淡水區今年的預售均價站上4字頭。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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根據最新預售屋實價登錄數據顯示，受到央行房市政策衝擊，新北市部分重劃區與預售交易熱區，今年第一季面臨價格修正壓力。在新北前十大交易熱區中，有5個區域的平均單價較去年同期下滑：
林口區：單價降幅居新北之冠，平均單價從每坪70萬元降至65.5萬元，跌幅達6.7%。
泰山區：平均單價61.5萬元，跟去年同期65.8萬元相較，出現6.6%的修正。
三重區：正式跌破8字頭大關，平均單價從每坪81.7萬元，下修至77.4萬元，跌幅為5.2%。
新莊區：平均單價從73.8萬元，跌至71.6萬元，跌幅2.9％。
中和區：小幅下跌0.7％，平均單價自78.2萬元，下滑到77.7萬元。
台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，中央銀行2024年9月開始實施第七波信用管制，至今已近兩年，房市風向已明顯轉向「買方市場」，預售屋推案量大的重劃區，在房市政策與市場觀望氛圍下，建商為了刺激購屋族買房意願，通常會先釋出友善訊號，例如「送裝潢、送家電」等變相讓利手段，若買氣仍未見起色，最終就會走上讓價一途。張旭嵐也分析跌幅最高的前3區下跌原因。
林口區：近年受惠機場捷運、產業園區規劃及人口移入題材，帶動房價快速攀升，不過因為如此，供給量體增加快速，在投資買盤退場後，建商為加速賣出，價格出現些微鬆動。
泰山區：因鄰近新莊副都心及塭仔圳重劃區，過去補漲幅度可觀，如今面臨區域新案競爭，價格回歸理性。
三重區：該區域雖然交通便利、生活機能成熟，不過近幾年預售屋單價快速站上8字頭，已經逼近部分台北市蛋白區水準，在購屋族預算有限及貸款條件趨嚴下，市場接受度受到考驗，因此出現小幅修正。
張旭嵐也表示，從整體來看，目前屬於高檔盤整與個案讓利現象，並不是「全面性崩跌」，具備交通建設、產業發展及人口支撐的區域，長期仍有基本面支撐。
至於新店區平均單價上漲，從去年第一季68.7萬元，到今年第一季均價竟高達91.8萬，增幅33.7%；台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，新店區年漲幅超過3成主因，其實是成交個案的地段差異。去年第一季新店的預售屋交易，大多集中在房價相對平實的安坑區域；而今年第一季則是央北重劃區的指標個案銷售亮眼，該案均價超過90萬元、最高單價甚至突破百萬，高價預售案交易大幅拉抬新店今年的預售均價。
年漲幅達17%的淡水區，去年預售屋交易9成以上都位於價格相對親民的淡海新市鎮中後段，其中規劃戶數超過2000戶的「新海城」，是去年淡水預售屋買賣的主力案件，均價約38萬元；今年則是鄰近台北市的竹圍、紅樹林，有預售新案推出，包括「將捷舟際」、「村泉蒔美」等案，均價都高達5字頭，加上今年淡江大橋通車，通車前夕周邊房價也略有起色，帶動淡水區今年的預售均價站上4字頭。
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