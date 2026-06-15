手遊《荒野亂鬥》人氣角色「芽芽」（Sprout）近日捲入設計侵權爭議，法國法院認定，芽芽部分外觀設計侵犯植物空氣清淨機「Andrea」的著作權，判決遊戲開發商 Supercell 需負相關法律責任，包含賠償損害並停止在法國境內使用部分相關設計。由於原告竟是一台家電，消息曝光後引發玩家熱議，不少人表示原本只是好奇芽芽近期為何較少出現在官方宣傳素材中，沒想到一路追查下去竟挖出法院判決，紛紛笑稱「原本以為只是迷因」、「怎麼會抄家電...」。
人氣角色變被告 芽芽撞臉空氣清淨機
芽芽（Sprout）是《荒野亂鬥》於2020年推出的投擲型角色，能透過彈跳種子炸彈攻擊敵人，並利用植物牆改變戰場地形，受到許多玩家喜愛。外觀上由一株被罩在透明玻璃中的植物，搭配機械底座與輪胎而成。因為獨特外型辨識度極高受到歡迎，近期卻因外觀設計與一款植物空氣清淨機相似，捲入侵權官司。
Andrea 為一款結合植物與空氣淨化概念的產品，最早於2009年問世。原告主張，《荒野亂鬥》於2020年推出的角色「芽芽」，在透明罩、植物置於中央、底座造型以及整體視覺配置等設計上，與 Andrea 過於相似，因此向 Supercell 提出侵權指控。
歷經訴訟後，法國法院最終認定 Andrea 屬於受著作權保護的應用藝術作品，而芽芽外觀設計使用了部分具辨識度的原創元素，構成侵權。雖然芽芽加入機械手臂、輪胎、便利貼臉部等角色化設計，但法院認為仍不足以消除兩者在整體視覺呈現上的相似性。
原本以為是迷因 查證後發現是真的
比起案件本身，玩家更關注的卻是原告的身分，由於侵權對象並非其他遊戲角色或知名動畫 IP，而是一台「空氣清淨機」，讓不少玩家難以置信。事實上，Andrea 設計團隊早在芽芽於 2020 年推出後不久便提出質疑，並寄出律師函，數年來雙方歷經多次交涉與訴訟程序後，直到近期判決結果曝光，才再度引發社群關注。
Supercell 過去也曾因智慧財產權相關爭議登上新聞版面，因此此次案件曝光後，再次引發玩家對遊戲角色設計與著作權保護界線的討論。不少玩家坦言原本以為只是網路迷因或惡搞梗圖，認為是「遊戲史上最離奇的侵權案件之一」，也有網友笑稱「我能提告史派克和鴉嗎？一個抄襲我家仙人掌，另一個抄襲我家外面的八哥」，還有人直呼「第一次看到抄襲空氣清淨機的。」
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芽芽（Sprout）是《荒野亂鬥》於2020年推出的投擲型角色，能透過彈跳種子炸彈攻擊敵人，並利用植物牆改變戰場地形，受到許多玩家喜愛。外觀上由一株被罩在透明玻璃中的植物，搭配機械底座與輪胎而成。因為獨特外型辨識度極高受到歡迎，近期卻因外觀設計與一款植物空氣清淨機相似，捲入侵權官司。
歷經訴訟後，法國法院最終認定 Andrea 屬於受著作權保護的應用藝術作品，而芽芽外觀設計使用了部分具辨識度的原創元素，構成侵權。雖然芽芽加入機械手臂、輪胎、便利貼臉部等角色化設計，但法院認為仍不足以消除兩者在整體視覺呈現上的相似性。
原本以為是迷因 查證後發現是真的
比起案件本身，玩家更關注的卻是原告的身分，由於侵權對象並非其他遊戲角色或知名動畫 IP，而是一台「空氣清淨機」，讓不少玩家難以置信。事實上，Andrea 設計團隊早在芽芽於 2020 年推出後不久便提出質疑，並寄出律師函，數年來雙方歷經多次交涉與訴訟程序後，直到近期判決結果曝光，才再度引發社群關注。
Supercell 過去也曾因智慧財產權相關爭議登上新聞版面，因此此次案件曝光後，再次引發玩家對遊戲角色設計與著作權保護界線的討論。不少玩家坦言原本以為只是網路迷因或惡搞梗圖，認為是「遊戲史上最離奇的侵權案件之一」，也有網友笑稱「我能提告史派克和鴉嗎？一個抄襲我家仙人掌，另一個抄襲我家外面的八哥」，還有人直呼「第一次看到抄襲空氣清淨機的。」