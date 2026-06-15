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▲《鐵拳教育》被封「教育版《模範計程車》」，代理報復爽劇凸顯亞洲人生活痛點。（圖／翻攝自SBS官網）

▲《鐵拳教育》中朴敘允（如圖）飾演的網紅逼死教師竟然是真的，原型為7名女學生集體告男教師性騷擾，雖然最終警方判定無嫌疑，但他還是選擇輕生。（圖／翻攝自朴敘允IG@shuuuuu._yn）

▲金均河（中）在《鐵拳教育》飾演受金武烈所託，在少年監獄嚇唬觸法少年的死刑犯。（圖／翻攝自金均河IG@_kyuna___）

《模範計程車2》演員竟藏在這裡 14歲觸法少年竟然已經33歲



值得一提的是，不少觀眾追完第6集後才發現，飾演「14歲觸法少年閔智雄」的33歲演員張耀勛，其實曾在《模範計程車2》露面，雖然當時只是短暫客串彩虹運輸（무지개 운수）的成員，雖然並非主要角色，但憑藉短暫登場便能吸引觀眾目光的表現。



值得一提的是，不少觀眾追完第6集後才發現，飾演「14歲觸法少年閔智雄」的33歲演員張耀勛，其實曾在《模範計程車2》露面，雖然當時只是短暫客串彩虹運輸（무지개 운수）的成員，雖然並非主要角色，但憑藉短暫登場便能吸引觀眾目光的表現。 《模範計程車》與《鐵拳教育》同樣都是透過「以暴制暴」伸張正義的代表作品，如今張耀勛從《模範計程車2》一路演到《鐵拳教育》，也讓網友笑稱他根本是「代理復仇宇宙」固定班底。



《模範計程車》與《鐵拳教育》同樣都是透過「以暴制暴」伸張正義的代表作品，如今張耀勛從《模範計程車2》一路演到《鐵拳教育》，也讓網友笑稱他根本是「代理復仇宇宙」固定班底。 ▲張耀勛（如圖）在《鐵拳教育》飾演就讀玄進國中的14歲觸法少年閔智雄，超多表情竟被說撞臉黃子佼。（圖／翻攝自IG@netflixkr）



近年韓劇吹起一股「代理復仇」風潮，從《模範計程車》、《黑暗榮耀》到近期登上Netflix熱門排行榜的《鐵拳教育》，都成功掀起亞洲觀眾熱烈討論。不同於傳統校園青春劇，《鐵拳教育》將焦點放在校園霸凌、恐龍家長、師權崩壞與教育制度爭議等現實問題，被許多觀眾形容是「教育版《模範計程車》」，透過戲劇替無法伸張的正義找到出口。表面上，《鐵拳教育》最大的特色是主角用強硬手段處理校園問題，因此被部分觀眾認為帶有「以暴制暴」色彩。但真正讓觀眾欲罷不能的，其實並非暴力場面，而是劇中所呈現的公平感。當現實生活中的霸凌事件往往不了了之，受害者得不到保護時，戲劇卻讓加害者付出代價，讓觀眾獲得強烈的情緒釋放與心理補償。《鐵拳教育》另一項成功關鍵，在於劇情與現實社會高度連結。無論是學生霸凌同學、家長無理施壓老師、網路公審文化，甚至教育制度漏洞，都能讓觀眾聯想到近年發生過的真實新聞。這種熟悉感讓許多人在追劇時產生共鳴，彷彿不只是觀看虛構故事，更像是在看一則則被戲劇化呈現的社會事件。如果仔細觀察，《鐵拳教育》與《模範計程車》的成功模式其實相當接近，《模範計程車》以詐騙集團、性犯罪與校園霸凌為題材，透過代理復仇替受害者討回公道；《鐵拳教育》則將場景轉移到校園，讓教權保護局介入處理教育現場的各種亂象，2部作品都透過「現實做不到，戲劇幫你完成」的敘事方式，滿足觀眾對正義實現的期待。《鐵拳教育》的現象級成功，也反映出亞洲社會長期累積的教育焦慮：在升學壓力、家長干預、校園霸凌與師生衝突持續存在的情況下，許多人對現行制度感到無力。當問題無法迅速獲得解決時，觀眾便將希望投射到戲劇角色身上。正因如此，《鐵拳教育》真正打動人心的從來不是復仇，而是讓大家看見一個理想中的世界——在那裡，錯誤會被糾正，受害者能被保護，而正義終究會到來。