我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金武烈說小朋友挑食把小番茄丟給他，完全是真實舉動，不是在演。（圖／翻攝自Netflix）

▲小朋友拍戲期間還拿蛋糕幫金武烈慶生。（圖／翻攝自朴智妍IG@parkg）

韓劇《鐵拳教育》在Netflix開播後，榮登熱門第一，話題度滿滿。男主角金武烈近日也在受訪分享幕後花絮，表示有一集他要擔任小學1年級的老師，盯著學生吃午餐，本來他想說服飾演學生的小演員們照台詞表演，結果小演員都超不受控，紛紛脫稿演出，讓場面趣味又爆笑，意外創造比劇本還好的效果，所以最終這段直接被導演剪進正片。金武烈飾演的教權保護局督察「羅華振」在《鐵拳教育》第5集中，為了解救被家長欺負的小學女老師，自己親自下場，扮演代課老師，帶小孩上課、陪吃午餐。結果小朋友超不受控，一上課就吵著要去廁所，吃午餐還挑食不吃小番茄，把番茄都丟到金武烈手裡。金武烈日前在受訪時笑說，其實這段不是演的：「」，結果他一講完這句話，其他小朋友就有樣學樣，開始拒絕吃番茄，把小番茄都丟到他手裡，他只好邊笑邊接過，即興發揮、順勢演下去。這幕搞笑畫面超級自然又真實，比劇本原先寫得還幽默，因此這段脫稿演出，最終被導演直接剪進正片。除此之外，金武烈透露，他被小朋友打掉眼鏡、女學生為了要他摺紙青蛙，發動眼淚攻勢等，這些都是小演員的「臨場發揮」，完全沒在演，讓他真的短暫體會到當老師的感覺，笑說比拍武打戲還難。而這群小演員雖然調皮搗蛋，但其實很暖心，因金武烈拍攝期間碰上生日，小朋友們還端著蛋糕，集體幫他慶生。可愛幕後畫面全被飾演恐龍家長「宇振媽媽」的演員朴智妍紀錄下來，放上IG，吸引3萬多人按讚。