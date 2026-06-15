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葉元之提案挨轟「雙薪肥貓」復活 吳思瑤：跟年輕世代過不去的惡法

提案為解決教師荒 葉元之：修法還能討論

國民黨立委葉元之近日提出修法，讓退休公務員、軍人與教師再任公職等特定機構時，無須停領月退休金，挨轟是「雙薪肥貓」復活。對此立委吳思瑤今（15）日表示，退休的公務員可以領到退休俸，如果在公務機關服務夠久、人脈夠廣，影響力可能更高，若現在把堵死的門打開，這些人很容易再回任公部門，在同樣職務領雙份薪水，恐影響年輕世代升遷，認為這是一個惡法，就是跟年輕世代的公務同仁過不去，跟世代正義唱反調，「絕對會防範這樣的反改革法案推進！」對於葉元之提修法挨轟是「雙薪肥貓」復活，吳思瑤表示，退休的公務同仁可以領到退休俸，相對在公務機關服務得夠久、人脈夠廣，影響力可能也比較高，如果現在把堵死的門再打開，這些人很容易再回任公部門，在同樣的職務上領雙份薪水，恐影響年輕世代的升遷機會。吳思瑤直言，這就是一個惡法，跟年輕世代的公務同仁過不去，跟世代正義唱反調，所以絕對會防範這樣的反改革法案推進。吳思瑤也呼籲國民黨，不要跟年輕世代的公務同仁為敵，不要跟世代正義為敵，「不要為難公務體系的年輕世代的拔擢、升遷的機會」。對此葉元之回應，該提案主要目的是要解決教學現場缺少校安人員及鐘點老師的問題，例如退伍軍人再就業薪資上限3萬9000元左右，但校安人員薪水4萬元，就不能應聘。葉元之說，如果民進黨立委都認為民進黨政府會據此養肥貓，之後修法時大家可以討論，退休軍公教再就業的薪資上限，訂在多少錢比較合理。