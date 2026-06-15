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▲伊薩克貢獻了1粒進球和2次助攻，他是本屆世界盃上名副其實的世界級前鋒。（圖／美聯社／達志影像）

▲目前的F組積分榜上，瑞典以3分領先群雄，日本與荷蘭各積1分暫列其後。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃小組賽F組戰火四起，在荷蘭與日本戰成平手後，同組的另一支強權瑞典隊展現了恐怖的進攻火力，全場狂進5球大勝突尼西亞。這場壓倒性的勝利不僅讓瑞典一舉登上分組榜首，更讓下一場即將面對瑞典的日本隊球迷感到極度恐慌，社群媒體上充滿了對這支北歐強權的敬畏與擔憂。瑞典隊在本場比賽中展現了極高的進攻效率，開賽僅7分鐘，由效力英超布萊頓的阿亞里（Yasin Ayari）首開紀錄；隨後陣中王牌前鋒、同樣效力於英超的伊薩克（Alexander Isak）再下一城。儘管突尼西亞在半場結束前一度靠著雷基克（Omar Rekik）的頭球追回一分，但這成了該隊全場最後的亮點。下半場，瑞典隊完全接管比賽，約克雷斯（Viktor Gyokeres）、斯萬伯格（Matthias Svanberg）接連破門，阿亞里最後更完成梅開二度，最終以5：1血洗突尼西亞。這場流暢且冷酷的進攻表演，讓全世界見識到瑞典爭冠的企圖心。美國體育媒體《The Athletic》賽後分析認為，瑞典的進攻能力和威脅性確實符合人們的預期。「伊薩克貢獻了1粒進球和2次助攻，你可以看到他多次跑位都非常出色。他是本屆世界盃上名副其實的世界級前鋒。他可能會成為這支球隊未來走向的關鍵人物，也會在淘汰賽階段發揮重要作用。恐怕沒多少防守球員願意跟他交手。」由於日本隊即將在6月26日迎來與瑞典的關鍵小組賽對決，這場慘烈的比分對日本球迷造成了巨大的心理衝擊。比賽結束後，日本社群網站上隨即湧現大量焦慮言論：「這瑞典強得太誇張了吧？」、「他們的決定力簡直無敵」、「這比分看完，心裡突然沒底了」、「原本還以為瑞典可以一拚，到底是誰傳出我們能贏這種風氣的？」許多球迷對於瑞典球員極高的門前把握度感到震驚，甚至有人直言，這支瑞典隊的實力可能還在荷蘭隊之上。儘管恐慌情緒蔓延，但仍有部分冷靜的日本球迷分析認為，這場比賽的結果有部分歸咎於突尼西亞低迷的防守表現。網友指出：「突尼西亞今天的失誤頻率實在太高了，如果不看這場崩盤式的表現，正常發揮下日本並非毫無勝算。」目前的F組積分榜上，瑞典以3分領先群雄，日本與荷蘭各積1分暫列其後。日本隊在21日先與突尼西亞交手後，緊接著就是26日對戰瑞典的生死戰。