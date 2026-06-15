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韓國女星Jessica（鄭秀妍）日前在上海虹橋機場被拍到捂著鼻子、眉頭深鎖的畫面，影片瘋傳後，外界都猜測她是因為聞到粉絲味道後乾嘔，引起「嫌棄現場粉絲身上的味道」、「公主病」罵聲。之後Jessica親自開直播回應，澄清完全是一場誤會，強調當時的反應與異味完全無關，單純是聽到粉絲只有21歲，被年齡給驚訝到了。Jessica在直播中的詳細還原現場，當天有熱情的歌迷對著她說：「昨天是我生日」，Jessica聽到後便貼心地順口詢問對方的年齡，沒想到對方回答自己才21歲，聽到答案的Jessica大感震驚，心想年齡這麼小的粉絲怎麼會認識自己，又是怎麼來到現場的，於是才在驚訝之餘露出了被網友誤解的誇張神情。影片瘋傳後，網路上都解讀成Jessica聞到臭味變臉，Jessica在直播時笑說有許多朋友看到影片後都來聯絡她，想知道到底是聞到什麼味道？她則強調只是一場誤會，希望大眾不要過度解讀。Jessica在12日現身上海虹橋機場，被捕捉到捂鼻、皺眉的扭曲表情，畫面傳出後迅速在網路上掀起話題、登上熱搜，被臭到表情管理下線的模樣，也引來「公主病太嚴重」的惡評。隔日她趕緊透過直播在第一時間想把來龍去脈解釋得清楚，不過還是有不少網友質疑，只是聽到21歲怎麼會乾嘔？認為她的解釋說法有點強硬。