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▲《鐵拳教育》演員李燦勇被說撞臉韓國瑜（如圖）。（圖／翻攝自韓國瑜FB）

Netflix韓劇《鐵拳教育》上線後火速爆紅，日前還有人笑說男主角金武烈撞臉台語歌王羅時豐，若台灣翻拍可以找他演，讓網友全笑翻。不過沒想到撞臉的不只金武烈，第一集出現的霸凌被害人金庚閔（李燦勇 飾），竟被說撞臉立法院院長韓國瑜，對比照曝光讓全網看呆，爆笑直呼：「像到回不去了。」在金武烈被說像羅時豐後，近日又有網友在Threads發出多張不同國家公眾人物的撞臉照，寫下：「據說這個世界上，總是會有長得像你的人。」其中一組就是李燦勇與韓國瑜。只見兩人除了髮型外，眼角的下垂角度、嘴型、臉型等都超像，直接讓網友看傻眼。不少觀眾看完李燦勇與韓國瑜的對比照後，都忍不住直呼：「天啊，韓國瑜真的很像，看完很出戲」、「韓國瑜那個回不去了，超像」、「男演員只是嘴巴歪了點，眉眼真的很像韓國瑜。」李燦勇在《鐵拳教育》中，飾演在「大韓高中」被國會議員兒子劉俊亨（李昇規 飾）帶頭霸凌的被害人。他原本想要跳樓輕生，被教權保護局督察羅華振（金武烈 飾）救下後，重新回歸校園，並找回笑容。