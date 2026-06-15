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借鏡《鐵拳教育》 拋三大教育改革方向

▲彰化縣長參選人魏平政以律師專業提出3大教育制度改革方向。（圖／翻攝魏平政臉書，2026.06.15）

主張建立心理支持網 力挺教師離線權

韓劇《鐵拳教育》引發熱烈討論，國民黨徵召的彰化縣長參選人魏平政直指台灣教育現場面臨的困境，根源在民進黨政府教改失敗，導致教師長期承受親師訊息轟炸、學生行為問題、惡意投訴、社群公審及校事會議程序等多重壓力，若他有機會當選縣長，將推動「鐵拳意志的制度改革」，建立校園危機即時支援系統（SOS），並改進校事會議制度，讓教師遇到問題時不用自己找路、自己承擔。律師出身的魏平政在網路社群發文表示，《鐵拳教育》反映出亞洲多國教育現場的共同困境，台灣的情況甚至有過之而無不及，今年已有3名教師疑因壓力過大選擇輕生，近兩年更有89所學校通報教師遭學生攻擊事件。魏平政認為，當前教育環境陷入失衡，台灣的教育淪落到如此荒唐的局面，學生沒有學生的樣子、老師沒有老師的尊嚴，家長意見一大堆，侵擾剝奪老師的教育權。「民進黨政府的教改到底有多失敗，已經不消多說」。魏平政引用劇中經典台詞「如果大人害怕小孩，這個世界就完蛋了」，表示自己積極向專家學者請益、持續傾聽教育工作者心聲，提出三大教育制度改革方向，包括建立校園危機即時支援系統（SOS）、打造校園心理健康支持網、推動校事會議改革地方先行。他主張未來縣府應設立「教師與校園危機支持窗口」，建立明確案件分流機制。當教師或學生遭遇校園暴力、霸凌、學生長期挑釁、親師衝突、惡意投訴、社群公審或重大校安事件時，可先由專責窗口判斷事件性質，再分流至校安、輔導、社工、法律諮詢、心理支持或校事會議程序等專業系統處理。針對重大親師衝突、教師受害、遭社群公審或進入校事會議程序的案件，他認為縣府應主動提供行政協助，包括整理事件時序、說明程序流程、媒合法律諮詢及心理支持資源，避免教師獨自承受龐大壓力。魏平政也以其法律專業，提出建立「關鍵紀錄與證據保存清單」，協助學校依法保存通訊紀錄、校內處理紀錄、受傷紀錄、監視器畫面及會議資料等證據，讓後續調查有所依據，同時兼顧學生與教師雙方權益。在心理支持方面，他主張將現行「教師諮商輔導支持服務」升級為「校園心理健康支持網」，透過更完整的轉介合作機制，提供主動關懷、心理支持、行政陪伴及必要法律諮詢，在校園事件發生後及時接住教師。他強調，縣府最重要的工作是整合既有資源，讓教師遇到問題時不用自己摸索、更不用獨自承擔。他也支持推動「教師離線權」，建議主管機關建立親師通訊界線指引，除非涉及緊急校安事件，否則不應要求教師下班後即時回覆訊息。「老師好好休息，才有力量好好陪伴孩子，將熱情揮灑在校園內」。