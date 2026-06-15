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2026年世界盃火熱開打，賽場外卻驚傳種族歧視醜聞。日前在墨西哥瓜達拉哈拉市舉行的一場分組賽中，韓國男足展現韌性以2：1逆轉擊退捷克。然而，擁有百萬粉絲的韓國創作者在場邊慶祝勝利時，卻遭到後方一名墨西哥男子對著鏡頭做出「拉眼角」的歧視動作。影片曝光後瞬間引爆全網怒火，該男子隨後遭到肉搜，不僅被迫公開道歉，他的墨西哥工程工會主席職務更慘遭解除。遭到歧視的受害者，是韓國極具知名度的影像創作者尹秀珍。尹秀珍在網路上以「Ino Cat」的名號走紅，在YouTube擁有高達660萬訂閱，TikTok也有超過200萬粉絲追蹤。當時她親自前往球場朝聖韓國隊對陣捷克隊的賽事，並在觀眾席錄製自拍影片。沒想到坐在她正後方的墨西哥男子，竟然看著鏡頭、刻意用雙手手指將自己的眼角往外拉，隨後還一臉輕蔑地大笑。這種「拉眼角」的動作，在國際社會上被公認是對亞洲人極具侮辱性的歧視。尹秀珍事後將這段畫面發布在個人Instagram上，並心碎寫下：「你跨越了半個地球來朝聖世界盃……卻體驗到了種族歧視……」影片曝光後在短時間內瘋傳，轉發、分享超過12萬次，並湧入超過6萬條留言。網友紛紛痛罵：「太噁心了！他竟然還笑得出來，以為自己講了什麼天大的笑話？」許多墨西哥當地球迷也感到無比羞愧，排山倒海地湧入留言區向尹秀珍致歉，強調「這個人渣絕對不能代表全體墨西哥人。」輿論大爆炸後，這名男子的真實身分也很快被萬能的網友起底。此人名叫烏利塞斯·費爾南多·伯納爾·米拉蒙特斯（Ulises Fernando Bernal Miramontes），在地方上具有一定的社會地位，原本擔任墨西哥哈利斯科州幾何與地形測量工程師公會（CITGEJ）的主席。根據美媒《紐約郵報》向該公會發言人求證，公會內部對此醜聞感到震驚與憤怒，為了捍衛專業形象，已在第一時間採取鐵腕手段，正式解除伯納爾公會主席的職務。眼看飯碗丟了、名聲臭了，伯納爾隨後在週日發表公開道歉聲明。他在聲明中坦承這段影片已廣泛傳播並「引發強烈反彈」，因此認為有必要公開道歉。伯納爾寫道：「我對於這起事件所引發的一切後果感到由衷遺憾。我花時間反省了所發生的一切，也理解我此時此刻必須承擔的責任。」他強調自己並不想為自己的行為辯護，也不想爭辯外界的解讀，並承諾未來會努力確保自己的行為符合相互尊重的價值。