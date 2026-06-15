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2022年藍營開放參選落敗

前連江縣民政局長曹爾元今（15）日在臉書宣布參選2026連江縣長選舉。曹爾元表示，他深知這場選戰不只是個人之戰，而是所有渴望改變的鄉親，共同集結的改革之戰。曹爾元今天在社群媒體臉書發文指出，4年前，他高喊「創新改變，馬祖共好」，承蒙4成多的鄉親攜手相挺。「一張票，一世情，是鄉親對馬祖興革的深切期待，是對爾元的鞭策，爾元始終銘記於心，片刻未忘！4年過去了，馬祖有變好了嗎？答案在大家眼中。4年前，因為誤選了領導人，造成地區諸多建設不僅停滯，更陷入亂象。因為誤選了領導人，馬祖的前途被蹉跎、被耽擱！鄉親不停地呼喚：唯有改革求變，才能開創新局。」曹爾元表示，他深知這場選戰不只是個人之戰，而是所有渴望改變的鄉親，共同集結的改革之戰。曹爾元說，他今天鄭重宣布：再次參選連江縣縣長，讓權力回歸人民，讓施政回應民意，讓資源公平共享，讓成果歸屬全體縣民。2022年連江縣長選戰，當時國民黨因考慮曹爾元、王忠銘皆為優秀人選且基本盤穩固，決定開放參選。最終曹爾元拿下3582票，雖輸給王忠銘的4337票，但仍拿下逾42%的選票，證明了其在深藍板塊的堅實影響力。王忠銘日前表態有意爭取連任，不過礙於中央黨部尚未正式宣布徵召人選，因此不便發言，並強調優先尊重黨中央決定。