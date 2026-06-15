端午節將於6月19日登場，除了吃粽子、立蛋等傳統習俗外，民俗上也有「躲午」的說法。命理專家王老師表示，端午是一年之中陽氣最旺盛、氣場變化最強烈的日子，若近期身體虛弱或運勢較低迷，容易受到所謂「熱毒之氣」影響。其中老年人、幼童、孕婦、大病初癒者，以及今年犯太歲的馬、鼠、牛、兔等族群，更應在午時（上午11時至下午1時）留在室內休息養氣。
端午為何要「躲午」？王老師揭陽氣最盛原因
王老師在臉書粉專指出，民間自古流傳「端午到，五毒醒」的說法，許多人首先想到的是蛇、蠍子、蜈蚣等毒物開始活躍。不過古籍中另有記載「夫毒，太陽之熱氣也」，意指端午節這一天，天地間的陽氣會攀升到一年中的最高點。
由於陽氣達到極盛狀態，天候與磁場也會出現較大的轉換與波動。若近期正好運勢較弱、元氣不足或身體較虛弱，便較容易受到所謂「熱毒之氣」影響。因此民俗上便衍生出在午時靜心避邪、減少外出活動的習慣，這項做法便被稱為「躲午」。
端午節「記得躲午」！5類人一定要注意
◼︎老年人
◼︎年幼孩童
◼︎孕婦
◼︎大病初癒、身體仍較虛弱者
◼︎今年犯太歲者
王老師提醒，端午節當天上午11時至下午1時的午時，是最適合休息養氣的時段，這5類族群應盡量避免外出奔波或長時間曝曬。其中今年犯太歲的生肖包含馬、鼠、牛、兔，端午當天更要注意調整作息、避免過度勞累，盡量留在室內休息，以維持穩定狀態。
王老師也建議一般民眾，端午節當天應減少前往穢氣較重的場所，包括醫院、墓園、殯儀館等地，以降低受到負面氣場干擾的機會。此外，夏季不少人喜歡到溪邊、海邊戲水消暑，但若是無人管理、較為偏僻荒涼的水域，也不建議長時間停留。若因工作需求必須前往相關場所則不受此限，但仍應特別注意自身安全。
端午節無法躲午怎麼辦？2招民俗避煞法曝
若端午節當天已有既定行程無法更改，王老師也分享兩項常見的民俗防護方式。第一，可隨身攜帶護身符，作為平安寄託與心理安定力量。第二，可準備具有辟邪寓意的午時水，裝入小噴瓶隨身攜帶。若感覺精神不佳或氣場不順時，可適度噴灑周圍環境，作為驅邪淨穢、安定心神的民俗做法，希望能讓民眾平安度過端午佳節。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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王老師在臉書粉專指出，民間自古流傳「端午到，五毒醒」的說法，許多人首先想到的是蛇、蠍子、蜈蚣等毒物開始活躍。不過古籍中另有記載「夫毒，太陽之熱氣也」，意指端午節這一天，天地間的陽氣會攀升到一年中的最高點。
由於陽氣達到極盛狀態，天候與磁場也會出現較大的轉換與波動。若近期正好運勢較弱、元氣不足或身體較虛弱，便較容易受到所謂「熱毒之氣」影響。因此民俗上便衍生出在午時靜心避邪、減少外出活動的習慣，這項做法便被稱為「躲午」。
◼︎老年人
◼︎年幼孩童
◼︎孕婦
◼︎大病初癒、身體仍較虛弱者
◼︎今年犯太歲者
王老師提醒，端午節當天上午11時至下午1時的午時，是最適合休息養氣的時段，這5類族群應盡量避免外出奔波或長時間曝曬。其中今年犯太歲的生肖包含馬、鼠、牛、兔，端午當天更要注意調整作息、避免過度勞累，盡量留在室內休息，以維持穩定狀態。
端午節無法躲午怎麼辦？2招民俗避煞法曝
若端午節當天已有既定行程無法更改，王老師也分享兩項常見的民俗防護方式。第一，可隨身攜帶護身符，作為平安寄託與心理安定力量。第二，可準備具有辟邪寓意的午時水，裝入小噴瓶隨身攜帶。若感覺精神不佳或氣場不順時，可適度噴灑周圍環境，作為驅邪淨穢、安定心神的民俗做法，希望能讓民眾平安度過端午佳節。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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