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出身學運 曾為時代力量黨籍

2022拿下全縣議員最高票 監督財政、翻轉「苗栗國」

宣布參選頭份市長主打青年議題 藍營備感威脅

無黨籍苗栗縣議員曾玟學今（15）日正式宣布參選頭份市長，並表示希望自己能從「建言者」成為「執行者」，直接推動地方建設與城市發展。消息曝光後，不少支持者湧入留言區表達支持，紛紛留言「加油」、「大步向前，絕不回頭」、「祝高票當選」。《NOWnews今日新聞》本篇特別整理這位苗栗全縣最高票議員、勇於挑戰國民黨地方派系的曾玟學從政歷程，帶讀者快速認識這位苗栗政壇的新世代政治人物。曾玟學是苗栗縣頭份在地人，2014年參與太陽花學運後，進一步投入社運、政黨與選舉政治，雖不像林飛帆、陳為廷、賴品妤是核心人物，但前後曾擔任民主鬥陣總召集人、台灣智庫副研究員、時代力量立法院黨團國會辦公室法案助理等職。2018年，他以年輕世代形象投入地方政治，以時代力量黨籍成功選上苗栗縣議員，成為議會新生代，也代表當時政壇的第三勢力。然而，2020年時代力量在黨內改選決策委員前夕爆出「黃國昌錄音檔」事件，時任立委的黃國昌錄音提及「曾玟學認為說靠他自己能選上決策委員，我只能笑笑的」、「曾玟學沒我支持，選得上決策委員嗎？」，讓曾玟學當天就發文宣布「即日起退出我曾全心全意參與的政黨時代力量」，並表示聽到錄音檔時，除了錯愕，更多的是失望，他已沒辦法在這種組織文化中繼續下去。曾玟學隨後於2022年連任苗栗縣議員，並拿下全縣議員最高票，成功順利連任，持續深耕頭份、竹南選區；於2024年以無黨籍身分挑戰苗栗縣第二選區立委選舉，當時民進黨以「民主大聯盟」方式與他合作、支持他參選。雖然曾玟學拿下72,749票，以16,362票的差距敗給國民黨的邱鎮軍，但仍成功在地方打響知名度。如今宣布參選頭份市長，希望從監督的角色成為政策真正推動的執行者。曾玟學2022年連任議員時，就被媒體形容為翻轉「苗栗國」政治印象的青年議員，且勇於挑戰國民黨地方派系。他曾清楚指出，苗栗縣府財務狀況不佳、接受行政院財政紀律異常控管；他也曾揭發苗栗縣議會長年幾乎不刪縣府預算情況，痛批議會審預算流於形式，引發藍營議員不滿，讓「苗栗縣議會26年未刪縣府預算」受到關注。另外，2025年中央政府總預算遭大幅刪凍時，曾玟學也針對客委會預算發聲，批評國民黨團刪除、凍結客委會預算，將影響客家族群權益與客家業務。同時，他也曾投入與關注推動《苗栗縣石虎保育自治條例》。由於出身太陽花世代，曾玟學從學生運動、公民團體一路進入地方議會也長期關注青年參政與公民參與；如今宣布參選頭份市長，曾玟學政策主打的是頭份人口成長、交通壅塞、停車不足、舊城區活力減弱、城市整體規劃等，和在地年輕家庭、通勤族與返鄉青年息息相關的議題。另外，雖然是無黨籍候選人，但過去有時代力量黨籍，加上長期與民進黨保持友好關係，因此曾玟學被視為泛綠陣營人物，加上前幾次的選舉人氣旺、問政風格鮮明而讓藍營備感威脅。