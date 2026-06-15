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▲龍巖包場舉辦《超人再起》生命教育特映會特別邀請高雄市大樹國小近百位師生與同仁專程前往觀賞。（圖／大樹國小提供）

一場由大樹出發、傳遞無盡愛與勇氣的生命教育列車溫馨啟航！由龍巖股份有限公司包場舉辦的《超人再起》生命教育特映會日前於喜樂時代影城登場。活動特別邀請高雄市大樹國小近百位師生與同仁專程前往觀賞，也邀請加拿大皇家大學南區校友會以「分享生命歷程，把自己活成一道光」為主軸，透過大螢幕上震撼人心的真實故事，為大樹國小的親師生帶來一場深刻的「生命影響生命」心靈饗宴。紀錄片《超人再起》深刻記錄了主角們在面對命運的嚴苛考驗與困境時，如何憑藉著無比的韌性與勇氣重新站起來、超越自我，並將自身經歷轉化為照亮他人的微光。影片中，高雄氣爆受傷的中隊長余泰運，在全身遭受重創後仍堅持不放棄，用樂觀的態度面對人生巨變；而知名口足畫家楊恩典女士，從小失去雙手，卻靠著無比的毅力用雙腳成就精采人生。兩位生命勇士堅忍不拔的生命歷程，令現場觀影的師生無不為之動容。龍巖副總經理高淑娟表示：「龍巖每年都會透過包場電影等多元形式投入慈善事務，我們深信每個人都能發揮影響力，希望大家攜手將生命活成一道光，溫暖更多人。」為了讓在地學子體驗這堂珍貴的生命教育課，龍巖特別貼心安排交通接送，帶領大樹國小近百位親師生走進影城，期盼在孩子心中種下勇敢與希望的種子。大樹國小校長吳威志在觀影後也深受觸動並分享，當年自己正是氣爆發生所在區域的主任，當天深夜親自參與第一線救災，看到影片中余中隊長的身影，心裡有著極為深刻的共鳴與感受。吳校長表示：「每個人的一生都是一本獨一無二的書，活成『一道光』，並不一定是要成就多麼驚天動地的偉業，而是在面對生命風雨時，依然選擇勇敢與希望；更進一步，用自己的微光去同理、扶持身邊的人。這次活動對學校推動生命教育而言，是一次最棒的在地實踐。」大樹國小與龍巖共同期盼，這場特映會只是一個起點。希望透過這股正向的力量，激發孩子們對生命價值的探索，讓愛與勇氣在校園與社區中生根發芽，共同用微光照亮身邊的每一個角落。