一場由大樹出發、傳遞無盡愛與勇氣的生命教育列車溫馨啟航！由龍巖股份有限公司包場舉辦的《超人再起》生命教育特映會日前於喜樂時代影城登場。活動特別邀請高雄市大樹國小近百位師生與同仁專程前往觀賞，也邀請加拿大皇家大學南區校友會以「分享生命歷程，把自己活成一道光」為主軸，透過大螢幕上震撼人心的真實故事，為大樹國小的親師生帶來一場深刻的「生命影響生命」心靈饗宴。
紀錄片《超人再起》深刻記錄了主角們在面對命運的嚴苛考驗與困境時，如何憑藉著無比的韌性與勇氣重新站起來、超越自我，並將自身經歷轉化為照亮他人的微光。影片中，高雄氣爆受傷的中隊長余泰運，在全身遭受重創後仍堅持不放棄，用樂觀的態度面對人生巨變；而知名口足畫家楊恩典女士，從小失去雙手，卻靠著無比的毅力用雙腳成就精采人生。兩位生命勇士堅忍不拔的生命歷程，令現場觀影的師生無不為之動容。
龍巖副總經理高淑娟表示：「龍巖每年都會透過包場電影等多元形式投入慈善事務，我們深信每個人都能發揮影響力，希望大家攜手將生命活成一道光，溫暖更多人。」為了讓在地學子體驗這堂珍貴的生命教育課，龍巖特別貼心安排交通接送，帶領大樹國小近百位親師生走進影城，期盼在孩子心中種下勇敢與希望的種子。
大樹國小校長吳威志在觀影後也深受觸動並分享，當年自己正是氣爆發生所在區域的主任，當天深夜親自參與第一線救災，看到影片中余中隊長的身影，心裡有著極為深刻的共鳴與感受。吳校長表示：「每個人的一生都是一本獨一無二的書，活成『一道光』，並不一定是要成就多麼驚天動地的偉業，而是在面對生命風雨時，依然選擇勇敢與希望；更進一步，用自己的微光去同理、扶持身邊的人。這次活動對學校推動生命教育而言，是一次最棒的在地實踐。」
大樹國小與龍巖共同期盼，這場特映會只是一個起點。希望透過這股正向的力量，激發孩子們對生命價值的探索，讓愛與勇氣在校園與社區中生根發芽，共同用微光照亮身邊的每一個角落。
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大樹國小校長吳威志在觀影後也深受觸動並分享，當年自己正是氣爆發生所在區域的主任，當天深夜親自參與第一線救災，看到影片中余中隊長的身影，心裡有著極為深刻的共鳴與感受。吳校長表示：「每個人的一生都是一本獨一無二的書，活成『一道光』，並不一定是要成就多麼驚天動地的偉業，而是在面對生命風雨時，依然選擇勇敢與希望；更進一步，用自己的微光去同理、扶持身邊的人。這次活動對學校推動生命教育而言，是一次最棒的在地實踐。」
大樹國小與龍巖共同期盼，這場特映會只是一個起點。希望透過這股正向的力量，激發孩子們對生命價值的探索，讓愛與勇氣在校園與社區中生根發芽，共同用微光照亮身邊的每一個角落。